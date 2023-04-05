7'li koalisyonda liste krizi! Ahmet Davutoğlu'ndan 'sıkıntı çekilir' çıkışı! CHP'de istifalar kapıda...

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin açık HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'li koalisyon yeni bir krizle çalkalanıyor.
LİSTE KRİZİ PATLADI
Koalsiyonun ortak adayı olmak için küçük ortaklara pazarlık kapılarını sonuna kadar açan Kemal Kılıçdaroğlu, iş vekil listelerini belirlemeye gelince hem partisi tarafından hem de ortakları tarafından sıkıştırılıyor.
ÖNCE DEVA SONRA GELECEK BAŞLADI!
Gelecek ve DEVA Partisi'nin grup kurabilmesi adına 20 vekil vermeyi vaat eden Kılıçdaroğlu'nun rakamı 3'e kadar düşürdüğü ve DEVA Partili yöneticilerin "Adam bizi sattı" dediği gündeme gelmişti.
AHMET DAVUTOĞLU'NDAN "SIKINTI ÇEKİLİR" ÇIKIŞI
9 Nisan'da kesinleşecek olan Milletvekili listeleri öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu açık mesaj vererek Meclis'te kendilerine daha fazla kontenjan açılması gerektiğini ima etti.
Kendisine yakın Karar TV'de konuşan Ahmet Davutoğlu, 7'li koalisyonda muhafazakar kesimin yeterince temsil edilmediği öne sürerek kontenjan istedi.
Davutoğlu, "Milletin üç damarı varsa, açık ifade ediyorum bunu kimse gücenmesin gocunmasın... Bu üç damarın ikisi baskın olarak var. sol-seküler CHP bayrağı altında, milliyetçiler İYİ Parti bayrağı altında, üçüncü kanat olan muhafazakar ayak ise ittifakta yeterince temsil edilmiyor. Şu an demiyorum masada temsil ediliyor. Meclis'e bu şekilde giderse üçüncü damar sıkıntısı çekilecek. Meclisin büyük çoğunluğu sol-seküler, milliyetçi kanatta, daha az temsil muhafazakar kanatta olursa bu bir dengesizliktir." ifadelerini kullandı.