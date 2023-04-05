RAMAZAN İMSAKİYE
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HDP'li Sırrı Sakık gizli pazarlığı itiraf etti! "Biz geldiğimizde Abdullah Öcalan ve tutuklu PKK’lılar genel afla özgür kalacak"

HDP'li Sırrı Sakık gizli pazarlığı itiraf etti! "Biz geldiğimizde Abdullah Öcalan ve tutuklu PKK’lılar genel afla özgür kalacak"
05.04.2023 22:50

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Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP ağzındaki baklaları çıkarmaya devam ediyor. HDP'li Sırrı Sakık ve Nuray Özdoğan katıldıkları programda cumhuriyeti ve Anayasa'nın ilk dört maddesini hedef aldı. "Biz önümüzdeki yüzyılda bu anayasada yer almak istiyoruz" diyen HDP'li Sırrı Sakık, "Herkese özgürlük Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Ya burada uzun süredir Öcalan üzerindeki bu fırtınayı görüyoruz. Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecriti görüyoruz. Bir hukuk devletinde bu olur mu?" ifadelerini kullandı.

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