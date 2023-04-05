İYİ Parti'de bir istifa daha: İYİ Partili Hüseyin Erbay görevinden ayrıldı!

14 Mayıs seçimleri için iktidara karşı kurulan koalisyonda kriz her geçen gün büyüyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından İYİ Parti'de adeta kaos çıkmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday seçildikten hemen sonra HDP ile kirli pazarlığa oturması başta Yavuz Ağıralioğlu olmak üzere birçok ismin partiden kopmasına neden oldu.

İYİ PARTİLİ HÜSEYİN ERBAY, PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Bugün ise Edirne İl Genel Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Hüseyin Erbay, partisinden istifa ettiğini açıkladı. İl Genel Meclisi'nin nisan ayı 3. birleşimi öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Erbay, partisinden istifa ettiğini kaydederek, başka üyelerin de partiden istifa edeceğini savundu.

"BAŞKALARI TARAFINDAN İYİ PARTİ'NİN YÖNETİLDİĞİNİ ANLADIK"

İYİ Parti'de yaşanan olayların, Millet İttifakı'na da zarar verdiğini ifade eden Hüseyin Erbay, "Biz İYİ Parti'de demokrasiye inanarak bu yola çıktık. Seçimle gelen seçimle gider, sandıktan çıkacak il başkanına saygı duyarak göreve devam edecektik. Bu partide demokrasinin olmadığını, Meral Akşener'in bu partide görev yetkisinin kalmadığını, başkaları tarafından İYİ Parti'nin yönetildiğini anladık. Bugüne kadar partide görev yapmış arkadaşlarımızın, benim istifamla bu işin biteceğine inanmıyorum. Benden sonra da istifalar gelecektir. Parti tüzüğünden çıkmıştır. Arkadaşlarımızın emekleri burada hiçe sayılarak, genel merkezde bir il genel meclis üyesinin, belediye meclis üyesi olmanın önemli olmadığını anladığımız için partiden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ'NİN TROLLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİĞİNİ ANLADIM"

Erbay açıklmasının devamında, "Bu kadar çabaya, bu kadar istenilen çalışmaya karşı İYİ Parti'nin troller tarafından ele geçirildiğini anladığım için bu Millet İttifakı'na da zarar vermiştir. Genel Başkanın masaya oturması, masadan kalkması bu şekilde kurmayların yönetilmesiyle ilgili rahatsızlık duyduk. Kınama olarak İYİ Parti'den, il genel meclis üyesi olarak kendi partimden istifa ediyorum." şeklinde konuştu.

Erbay, Edirne İl Genel Meclisi üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğini belirterek, istifa dilekçesini İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş'e teslim etti.

Geçmiş de siyasette bazen istifaların yaşanabileceğini dile getirerek, "Buna göre İl Genel Meclisimizde 15 Cumhuriyet Halk Partisi, 11 AK Parti, 1 İYİ Parti ve 1 Bağımsız meclis üyesi olmuştur. Çalışmalarımıza buna göre devam edeceğiz." dedi.