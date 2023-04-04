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    • Güncel
    • 05.04.2023 00:16
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    • 05.04.2023 00:16
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    Küçük ortaklar mücahidini aklıyor! Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan skandal savunma

    7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadeye ayakkabı ile basması büyük tepkilere neden olmuştu. Yaşanan bu skandalın ardından "Yoğunduk" ve "Göremedim" gibi akla ziyan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu’nu koalisyonun küçük ortakları aklama girişimine soyundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seccadeyi oraya bırakanları suçlu gösterirken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Başkan Erdoğan’ın cami önündeki fotoğrafı üzerinden algı oluşturmaya çalıştı.

    takvim.com.tr
    Küçük ortaklar mücahidini aklıyor

    7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı iftar programı sonrası seccade üzerinde ayakkabı ile verdiği pozlar büyük tepkiye neden olmuştu.



    Skandal olay sonrası CHP'den sonra da Kılıçdaroğlu'ndan "Yoğunduk" ve "Göremedim" şeklinde akla ziyan bir savunma gelmişti.

    Öte yandan seccadeyi ayaklar altına alarak tepkileri üzerine toplayan Kılıçdaroğlu, koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklamaya çalıştı. Saadet Partisi iftarında konuşan Kılıçdaroğlu, 'seccadeye basma' rezaletini perdelemek için "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" sözlerini sarf etti.

    KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERİN MÜSLÜMANLIĞINI SORGULADI
    Kılıçdaroğlu'nun "Siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" diyerek kendisini eleştiren vatandaşları 'samimiyetten uzak Müslüman' olarak damgalaması da büyük tepki çekti.

    (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)



    SECCADE ÜZERİNDE YENİ KARELERİ ORTAYA ÇIKTI
    "Yoğunduk" ve "Görmedim" şeklinde akla ziyan savunmada bulunan Kılıçdaroğlu'nun yeni skandalları ortaya çıktı.



        İstanbul Platformu tarafından düzenlenen İftar Buluşması'nda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun bu fotoğrafta da seccadeye ayakkabısıyla bastığı görüldü.

        KÜÇÜK ORTAKLAR MÜCAHİDİNİ AKLIYOR
        Büyük tepki toplayan skandalın ardından koalisyonun küçük ortakları Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aklama girişimine soyundu.



        KILIÇDAROĞLU SUÇSUZ BIRAKANLAR SUÇLU
        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı programda konuya ilişkin akla ziyan açıklamalarda bulundu. Seccadeyi oraya bırakanları suçlu göstermeye çalışan Karamollaoğlu, "Yapmış olabilir. Çünkü kendisi kendi mekânında değil. Bir mescidin içinde değil. Bir yerde namaz kılınmış demek ki. Aslında o seccadeyi oraya sermiş olanların, o seccadeyi kaldırmış olmaları icap ederdi" ifadelerini kullandı.



        "ONU KALDIRMAK KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREVİ DEĞİL"
        "Onu kaldırmak sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi değil"         diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "O da nihayet yemek yemişler, bir araya gelmişler, seccadeye onun dikkat etmemiş olması sanki bilerek seccadeye basmış, seccadeye hiç önem vermiyormuş gibi bir şekilde takdim etmek yanlış. Buna cevap vermek bile gerekmez." dedi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A İFTİRADA BULUNDU
        Başkan Erdoğan'ın camii önünde çekilmiş fotoğrafını üzerinden algı oluşturmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu'nu aklamak için camii içinde diyerek iftirada bulunan Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanın bir sürü resmini yayınladılar. Başka ülkelerde Camiinin içine ayakkabıyla girdiği. Bazı yerlerde bu oluyor" ifadelerini kullandı.



            DİĞER KÜÇÜK ORTAK SAHNE ALDI
            Bir diğer skandal açıklama da Ahmet Davuroğlu'ndan geldi. Karamollaoğlu gibi o da Başkan Erdoğan'a iftirada bulunarak, "Sizlerin de resimleri var ayakkabıyla. Ya olacak iş değil. Bu İslam'a aykırı. Dolaştı sosyal medyada gördünüz işte Kazaksitan'da bazı yerlerde" dedi.



            İDDİALAR YALAN ÇIKTI
            Twitter'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir camide ayakkabıyla namaz kılarken görüldüğü bir fotoğraf dolaşıma sokuldu. Paylaşım kısa sürede çok sayıda görüntülenme aldı. İddiaya konu olan fotoğrafın daha önce de paylaşıldığı tespit edildi. Fotoğraf, Nisan 2023'te de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iftar buluşmasında seccadeye bastığı anların gündeme gelmesiyle tekrar paylaşıldı.



            FOTOMANTAJ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
            Ancak, fotoğrafın Başkan Erdoğan'ı camide ayakkabıyla namaz kılarken gösterdiği iddiası doğru değil. Erdoğan'ın kafası fotoğrafa sonradan eklenmiş. Fotoğrafın orijinalinde Erdoğan'ın bulunduğu yerde Lübnan Başbakanı Saad Hariri bulunuyor. Makkah Newspaper'ın 6 Temmuz 2016 tarihli haberine göre, fotoğraf Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Lübnan eski Başbakanı Hariri ve diğer kraliyet ve siyasilerin bir Ramazan Bayramı namazını kılmak üzere bir araya geldikleri esnada çekilmiş.



                ERDOĞAN, OBAMA BULUŞMASI DOLAŞIMA SOKULDU
                Bir diğer dolaşıma sokulan fotoğrafta ise, Başkan Erdoğan ile eski ABD Başkanı Obama'nın ayakkabı ile camiye girdiği ileri sürüldü. Eski ABD Başkanı Obama 7 Nisan 2009 tarihinde, Ayasofya (2009'da müzedir) ve Sultanahmet Camii'ni gezmiş, Obama'ya o tarihte Başbakan olan Erdoğan'da eşlik etti.



                ZİYARETLE İLGİLİ GÖRÜNTÜLER İDDİALARI ÇÜRÜTTÜ!
                Başkan Erdoğan ile Obama ayakkabılarını çıkardıktan sonra Sultanahmet Camii'ne girdi. Ziyaretle ilgili tüm görüntüler iddiaları çürüttü.



                CAMİYE AYAKKABIYLA GİRDİ İDDİALARI
                Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, organize bir biçimde birçok sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarla ilgili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye ayakkabı ile girdi" iddialarını da yalanladı.



                    Merkez tarafından yapılan açıklamada söz konusu fotoğrafların caminin içinde değil dışında çekildiği, Başkan Erdoğan'ın camiye girdiği esnada ayakkabılarını çıkardığı ve fotomontaj olduğu ifade edildi.

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