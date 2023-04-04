Küçük ortaklar mücahidini aklıyor! Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan skandal savunma

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı iftar programı sonrası seccade üzerinde ayakkabı ile verdiği pozlar büyük tepkiye neden olmuştu.
Skandal olay sonrası CHP'den sonra da Kılıçdaroğlu'ndan "Yoğunduk" ve "Göremedim" şeklinde akla ziyan bir savunma gelmişti.
Öte yandan seccadeyi ayaklar altına alarak tepkileri üzerine toplayan Kılıçdaroğlu, koalisyon ortağı Saadet Partisi'nin eliyle kendisini aklamaya çalıştı. Saadet Partisi iftarında konuşan Kılıçdaroğlu, 'seccadeye basma' rezaletini perdelemek için "Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" sözlerini sarf etti.
KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERİN MÜSLÜMANLIĞINI SORGULADI
Kılıçdaroğlu'nun "Siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" diyerek kendisini eleştiren vatandaşları 'samimiyetten uzak Müslüman' olarak damgalaması da büyük tepki çekti.
(Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)
SECCADE ÜZERİNDE YENİ KARELERİ ORTAYA ÇIKTI
"Yoğunduk" ve "Görmedim" şeklinde akla ziyan savunmada bulunan Kılıçdaroğlu'nun yeni skandalları ortaya çıktı.