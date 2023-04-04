Küçük ortaklar mücahidini aklıyor! Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan skandal savunma





"ONU KALDIRMAK KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREVİ DEĞİL"

"Onu kaldırmak sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi değil" diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "O da nihayet yemek yemişler, bir araya gelmişler, seccadeye onun dikkat etmemiş olması sanki bilerek seccadeye basmış, seccadeye hiç önem vermiyormuş gibi bir şekilde takdim etmek yanlış. Buna cevap vermek bile gerekmez." dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN'A İFTİRADA BULUNDU

Başkan Erdoğan'ın camii önünde çekilmiş fotoğrafını üzerinden algı oluşturmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu'nu aklamak için camii içinde diyerek iftirada bulunan Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanın bir sürü resmini yayınladılar. Başka ülkelerde Camiinin içine ayakkabıyla girdiği. Bazı yerlerde bu oluyor" ifadelerini kullandı.