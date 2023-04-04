Vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalına ne diyor? Ortalık bir anda karıştı "Sandıkta cevabını alacak"

SANDIKTA CEVABINI ALACAK

Kılıçdaroğlu'nun skandalına tepki gösteren vatandaşların çoğu bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti bazıları ise dalgınlığına gelmiş olabileceğini söyledi.

Bir vatandaş aslında Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi önemsemediğinden dolayı böyle bir durumun ortaya çıktığını söyledi. Başka bir vatandaş ise özrünün de bir kıymeti yok sandıkta cevabını alacak dedi.

Bir başka vatandaş işe duruma tepki gösterirken sinirlerine hakim olamadı.

ORTALIK KARIŞTI

Röportaj veren biri Kılıçdaroğlu'nu savununca bir başka vatandaş duruma tepki gösterdi.