Vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalına ne diyor? Ortalık bir anda karıştı "Sandıkta cevabını alacak"

6+1'li koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde poz vermesine tepkiler yükseliyor.
Son dönemde muhafazakarlık pozu kesen Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Cuma günü İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.
Programın ardından bazı CHP milletvekili aday adayları ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyaya düşen fotoğrafları skandalı açık etti.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SECCADE ÜSTÜNDE AYAKKABIYLA POZ
Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüşmesine ilişkin paylaşılan fotoğrafta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile namaz kılarken kullandığımız seccadeye bastığı görüldü.
"YOĞUNDUK GÖREMEDİK" SAVUNMASI
Bu poz büyük tepki çekerken önce CHP'den ardından Kılıçdaroğlu'ndan "Yoğunduk" ve "Göremedim" şeklinde akla ziyan savunmalar geldi.