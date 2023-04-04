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    • Güncel
    • 04.04.2023 15:25
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    • 04.04.2023 15:34
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    Vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalına ne diyor? Ortalık bir anda karıştı "Sandıkta cevabını alacak"

    6+1'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde büyük bir skandala imza atarak seccade üstünde ayakkabıyla poz verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu pozuna tepkiler sürerken Takvim.com.tr meseleyi vatandaşa sordu. Kılıçdaroğlu'nun skandalına tepki gösteren vatandaşlar bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

    takvim.com.tr
    Ortalık bir anda karıştı

    6+1'li koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde poz vermesine tepkiler yükseliyor.

    Son dönemde muhafazakarlık pozu kesen Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Cuma günü İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.

    Programın ardından bazı CHP milletvekili aday adayları ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyaya düşen fotoğrafları skandalı açık etti.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SECCADE ÜSTÜNDE AYAKKABIYLA POZ
    Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüşmesine ilişkin paylaşılan fotoğrafta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile namaz kılarken kullandığımız seccadeye bastığı görüldü.

    "YOĞUNDUK GÖREMEDİK" SAVUNMASI
    Bu poz büyük tepki çekerken önce CHP'den ardından Kılıçdaroğlu'ndan "Yoğunduk" ve "Göremedim" şeklinde akla ziyan savunmalar geldi.

    İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ POZLAR DA ORTAYA ÇIKTI!
    İlkinde 'görmedim' bahanesine sığınan ve kendisine operasyon yapıldığını öne süren Kılıçdaroğlu'nun benzer pozları da ortaya çıktı.

        Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar ve CHP Erzurum Milletvekili Aday Adayı Cavit Kılıç ile aynı yerde yine seccade üzerinde ayakkabılarla poz verdiği görüldü.

        TAKVİM.COM.TR VATANDAŞA SORDU
        Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürerken Takvim.com.tr Dış Ses olarak meseleyi Eminönü'nde vatandaşa sordu.

        SANDIKTA CEVABINI ALACAK
        Kılıçdaroğlu'nun skandalına tepki gösteren vatandaşların çoğu bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti bazıları ise dalgınlığına gelmiş olabileceğini söyledi.

        Bir vatandaş aslında Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi önemsemediğinden dolayı böyle bir durumun ortaya çıktığını söyledi. Başka bir vatandaş ise özrünün de bir kıymeti yok sandıkta cevabını alacak dedi.

        Bir başka vatandaş işe duruma tepki gösterirken sinirlerine hakim olamadı.

        ORTALIK KARIŞTI
        Röportaj veren biri Kılıçdaroğlu'nu savununca bir başka vatandaş duruma tepki gösterdi.

        Zor sakinleşen vatandaş, "Resmen ayaklar altına almış. Bizim namusumuzu şerefimizi ayaklar altına alıyor sonra da yalandan özür diliyor" ifadelerini kullandı.

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        Ortalık bir anda karıştı
        Haberler Güncel Vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalına ne diyor? Ortalık bir anda karıştı "Sandıkta cevabını alacak"
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