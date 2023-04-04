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    • 05.04.2023 01:06
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    HDP'li eski milletvekili Altan Tan vurgunu ifşa etti: "Kaç yüz milyon dolarlık rant var"

    Son dakika haberi! Terörün siyasi ayağı HDP'nin eski milletvekili Altan Tan, Diyarbarkır Büyükşehir Belediyesi'nde dönen ihale vurgununu sosyal medya hesabından ifşa etti. HDP'li belediyelerdeki rant ilişkilerine dikkat çeken Tan "Diyarbakır'da HDP döneminde 170 imar değişikliği var. Gel dosyaları incele. Kaç yüz milyon dolarlık rant var gör." dedi.

    takvim.com.tr
    Kaç yüz milyon dolarlık rant var

    2018 yılından terörün siyasi ayağı HDP'den istifa ederek ayrılan Eski HDP Milletvekili Altan Tan, kendisine gelen bir mektuba sosyal medyadan cevap verirken HDP'ye yönelik sert eleştiriler dile getirdi.


    KAÇ YÜZ MİLYON DOLARLIK RANT VAR
    Tan, "Tek suçum! PKK ve HDP'nin de yanlışlarına da karşı çıkıyor olmam" dedi. HDP'li belediyelerdeki rant ilişkilerine dikkat çeken Tan "Diyarbakır'da HDP döneminde 170 imar değişikliği var. Gel dosyaları incele. Kaç yüz milyon dolarlık rant var gör." diye ekledi.

    2018 YILINA GELİNDİĞİNDE HDP'DEN İSTİFA ETTİ
    Refah Partisi, Büyük Değişim Partisi, Demokrat Parti, HADEP, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku, Halkların Demokrat Partisi (HDP) gibi farklı partilerde siyasi hayatını şekillendiren Altan Tan, milletvekilliğinin ardından 2018 yılına gelindiğinde HDP'den istifa etti. En son 2018 genel seçimlerinde Saadet Partisi'nden İstanbul 3. bölge adayı olmuş ama seçilememişti.

        HDP'Lİ BELEDİYENİN RANTI: "KAÇ YÜZ MİLYON DOLARLIK RANT VAR GÖR"
        Siyasi hayatı boyunca haksızlıklara karşı durduğunu iddia eden eski HDP Milletvekili Altan Tan, kendisine gelen bir mektuba ise sosyal medyadan cevap verirken HDP dönemindeki belediyelerin rant odaklı olduğunu yazdı. Altan Tan sosyal medya hesabından "Diyarbakır'da HDP döneminde 170 imar değişikliği var. Gel dosyaları incele. Kaç yüz milyon dolarlık rant var gör. İş ve ihale de almadım, eroin de satmadım. Buna rağmen 5 kuruş itibarı olmayanlar beni akıllarınca itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

        ALTAN TAN'DAN HDP'YE "ÖNCE HESAP VERECEKSİNİZ"
        HDP'de bulunduğu dönem içerisinde yanlışlara karşı çıktığını belirten Tan, "'Tek suçum! Yıllardır tıpkı devletin ve hükümetlerin yanlışlıklarına karşı çıktığım gibi PKK ve HDP'nin de yanlışlarına da karşı çıkıyor olmam. Hesap vermesi gerekenler hesap soramaz. İstediğiniz yer ve platformda yüzleşelim. Önce hesap vereceksiniz" dedi.

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