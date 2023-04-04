HDP'li eski milletvekili Altan Tan vurgunu ifşa etti: "Kaç yüz milyon dolarlık rant var"

KAÇ YÜZ MİLYON DOLARLIK RANT VAR
Tan, "Tek suçum! PKK ve HDP'nin de yanlışlarına da karşı çıkıyor olmam" dedi. HDP'li belediyelerdeki rant ilişkilerine dikkat çeken Tan "Diyarbakır'da HDP döneminde 170 imar değişikliği var. Gel dosyaları incele. Kaç yüz milyon dolarlık rant var gör." diye ekledi.
2018 YILINA GELİNDİĞİNDE HDP'DEN İSTİFA ETTİ
Refah Partisi, Büyük Değişim Partisi, Demokrat Parti, HADEP, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku, Halkların Demokrat Partisi (HDP) gibi farklı partilerde siyasi hayatını şekillendiren Altan Tan, milletvekilliğinin ardından 2018 yılına gelindiğinde HDP'den istifa etti. En son 2018 genel seçimlerinde Saadet Partisi'nden İstanbul 3. bölge adayı olmuş ama seçilememişti.