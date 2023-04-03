İşte takiye işte CHP! Aytuğ Atıcı'dan domuz sofrasından iftar sofrasına geçiş yapan Kaftancıoğlu'na destek

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun riyakar ve takiyeci siyasetine maruz kalıyor.
Bunun son örneği Kemal Kılıçdaroğlu'nun gittiği iftar programı sonrası seccadeyi ayaklar altına alıp poz vermesiyle bir kez daha gözler önüne serildi.
SECCADEYİ AYAKLARI ALTINA ALDI
Seçim çalışmaları kapsamında bir iftar programına katılan Kılıçdaroğlu, söz konusu programda Canan Kaftancıoğlu'nu da yanına alarak seccade üzerinde ayakkabılarıyla poz verdi.
KAFTANCIOĞLU'NUN DOMUZ ZİYAFETİ
Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi ayaklar altına aldığı anlarda yanında bulunan Canan Kaftancıoğlu da sayısız kez dini değerleri hedef almasıyla gündem olan bir isim.
Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile bir oturuşta "çeyrek domuz kaburgası" yediğini yazmıştı.