İşte takiye işte CHP! Aytuğ Atıcı'dan domuz sofrasından iftar sofrasına geçiş yapan Kaftancıoğlu'na destek





DİN TÜCCARI CHP TAKİYEYE ARKA ÇIKTI!

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında seçimlere sayılı bir zaman kala İslami değerleri hatırlayan ve din tüccarlığına soyunan CHP, takiyeye arka çıktı.



CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Canan Kaftancıoğlu'nun ikiyüzlü tutumunu savundu.



DOMUZ PİRZOLASI OLAYINA 'SAPTIRMA, BİLGİ EKSİKLİĞİ' SAVUNMASI

Atıcı, "Mesela Domuz pirzolasını yiyorsun sonra dua ediyorsun! Böyle bir şey yok. Bunda bir saptırma ve Canan Kaftancıoğlu'nun tweetleri silinmedi duruyor, böyle bir şey olmaz. Bunda bir saptırma ya da bilgi eksikliği var. Tweetlerine baktım" dedi.