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    • 04.04.2023 01:54
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    • 04.04.2023 02:08
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    İşte takiye işte CHP! Aytuğ Atıcı'dan domuz sofrasından iftar sofrasına geçiş yapan Kaftancıoğlu'na destek

    Seçimlere sayılı bir zaman kala İslami değerleri hatırlayan, 'O iftar senin, bu iftar benim' diyerek çadır çadır dolaşan CHP'liler hem takiye yapıyor hem de takiyeye arka çıkıyor... CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Canan Kaftancıoğlu’nun ikiyüzlü tutumunu savunarak, 'domuz pirzolası' olayına "saptırma, bilgi eksikliği" savunması yaptı. Şimdilerde 'En Müslüman benim' profili çizen CHP'liler arasında başı çeken Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişinde İslami değerleri hedef alan birçok söylem mevcut. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    İşte takiye işte CHP!

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun riyakar ve takiyeci siyasetine maruz kalıyor.



    Bunun son örneği Kemal Kılıçdaroğlu'nun gittiği iftar programı sonrası seccadeyi ayaklar altına alıp poz vermesiyle bir kez daha gözler önüne serildi.



    SECCADEYİ AYAKLARI ALTINA ALDI
    Seçim çalışmaları kapsamında bir iftar programına katılan Kılıçdaroğlu, söz konusu programda Canan Kaftancıoğlu'nu da yanına alarak seccade üzerinde ayakkabılarıyla poz verdi.



    KAFTANCIOĞLU'NUN DOMUZ ZİYAFETİ
    Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi ayaklar altına aldığı anlarda yanında bulunan Canan Kaftancıoğlu da sayısız kez dini değerleri hedef almasıyla gündem olan bir isim.

    Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile bir oturuşta "çeyrek domuz kaburgası" yediğini yazmıştı.



        DİN TÜCCARI CHP TAKİYEYE ARKA ÇIKTI!
        Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında seçimlere sayılı bir zaman kala İslami değerleri hatırlayan ve din tüccarlığına soyunan CHP, takiyeye arka çıktı.

        CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Canan Kaftancıoğlu'nun ikiyüzlü tutumunu savundu.

        DOMUZ PİRZOLASI OLAYINA 'SAPTIRMA, BİLGİ EKSİKLİĞİ' SAVUNMASI
        Atıcı, "Mesela Domuz pirzolasını yiyorsun sonra dua ediyorsun! Böyle bir şey yok. Bunda bir saptırma ve Canan Kaftancıoğlu'nun tweetleri silinmedi duruyor, böyle bir şey olmaz. Bunda bir saptırma ya da bilgi eksikliği var. Tweetlerine baktım" dedi.




        CANAN KAFTANCIOĞLU TAKİYEYİ İTİRAF ETMİŞTİ
        Kaftancıoğlu CHP'nin takiye yaptığını itiraf etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

        "Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. "



        ÖNCE KURBANA KARŞI ÇIKTI, SONRA ETLERİ İBB'YE BAĞIŞLAYIN DEDİ
        Geçmişte Kurban Bayramı'na dil uzatarak kurban kesimine karşı çıkan CHP'li Canan Kaftancıoğlu, günümüzde kurban etlerinin İBB'ye bağışlanması için çağrı yapmayı da ihmal etmiyor.

        Twitter'dan bir mesaj yayınlayan Kaftancıoğlu, "Kurban bağışlarınız ayrısız, gayrısız 16 milyon İstanbulluya ulaşsın istiyorsanız eğer..." ifadelerini kullanarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir tweet'ini alıntılamıştı.




            "YILLARCA DİNSİZ YAŞA SONRA GİT DİNİ RİTÜELLERE BOĞUL..."
            Yine Kılıçdaroğlu'nun yanından ayırmadığı Canan Kaftancıoğlu, 1 Eylül 2016 tarihinde Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet (Ahmet Saymadi) Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanmıştı.
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            Haberler Güncel İşte takiye işte CHP! Aytuğ Atıcı'dan domuz sofrasından iftar sofrasına geçiş yapan Kaftancıoğlu'na destek
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