Kutsal değerlere sistematik saldırı! Seccade üzerinde ayakkabılı ikinci kare: İlkinde 'görmedim' diyen Kılıçdaroğlu buna diyecek?





SECCADE ÜZERİNDE İKİNCİ KARE!

Tüm bu yaşanan gelişmelerin etkisi sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde poz verdiği bir başka görüntü daha ortaya çıktı.



İlkinde 'görmedim' bahanesine sığınan Kılıçdaroğlu'nun ikinci kare için yapacağı yorum merak konusu oldu. Kutsal değerlere CHP eliyle yapılan sistematik saldırı ise büyük tepki çekti.

Takvim.com.tr seccadenin ayaklar altına alındığı ikinci karenin detaylarına ulaştı.



REZALETTE İKİNCİ PERDE! İKİSİ DE AYAKKABILARIYLA SECCADE ÜZERİNDE

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Platformu tarafından düzenlenen İftar Buluşması'nda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar ile bir araya geldi.





Acar ,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarının Türkiye'si için dünden daha çok çalışacağız 13. Cumhurbaşkanının halkın cumhurbaşkanı olması için çalışacağız" ifadesini kullandı.



Söz konusu karede hem Kılıçdaroğlu'nun hem de CHP'li Ali Acar'ın seccade üzerinde ayakkabı ile poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.