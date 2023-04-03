İYİ Parti dağılıyor! Koray Aydın'ın eski danışmanı Vehbi Yaşar istifa ederek AK Parti'ye katıldı! Yeni istifalar gelecek mi?

14 Mayıs seçimleri için iktidara karşı kurulan koalisyonda kriz her geçen gün büyüyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından İYİ Parti'de kaos çıkmıştı.
Bir de Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile kirli pazarlığa oturunca ipler iyice gerilmişti. Partinin ağır toplarından Yavuz Ağıralioğlu, önce HDP ziyaretinden rahatsızlığını zehir zemberek sözlerle dile getirmiş, sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemiş ve ardından istifa etmişti.
İYİ Parti'deki istifaların Ağıralioğlu ile kalmayacağı aşikardı nitekim de öyle oldu.
İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Koray Aydın'ın eski danışmanı Vehbi Yaşar, HDP'nin 7'li koalisyona katılmasına ses çıkarmayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösterdi.
Daha sonra da İYİ Parti'den istifa edip, AK Parti'ye katıldı.