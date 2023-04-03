İYİ Parti dağılıyor! Koray Aydın'ın eski danışmanı Vehbi Yaşar istifa ederek AK Parti'ye katıldı! Yeni istifalar gelecek mi?

"100 YILLIK CUMHURİYETİ YIKMAYA ÇALIŞIYOR"

A Haber'e konuşan Yaşar, "Ayakları uçlarının nereye dayandığı belli olmayan kimisi doğrudan İngiliz trollere bağlı olduğunu söylüyor diğerleri başka yerlere bağlı olduğunu söyleniyor. Bir kısmı da Pensilvanya'ya bağlı olarak bu kararları aldığı söyleniyor. Kendilerine göre 100 yüzyıllık cumhuriyeti yıkarak yeni bir yapılandırmadan bahsediyorlar." ifadelerini kullandı.