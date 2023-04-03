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    • Haberler
    • 03.04.2023 10:53
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    • 03.04.2023 10:53
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    Kemal Kılıçdaroğlu kendine "DEVA" oldu: Küçük ortağına verdiği sözden caydı! İsyan ettiler: Adam bizi sattı

    6'lı koalisyonun ortak adayı olmak adına pazarlıklarda küçük partilere vekillik dağıtmada oldukça cömert davranan Kemal Kılıçdaroğlu, henüz liste hazırlanması aşamasında ortaklarını hayal kırıklığına uğrattı. Kılıçdaroğlu, CHP'ye yapılan 3 bin 270 başvurunun ardından DEVA ve Gelecek Partisi için ayrılan 20 milletvekili kontenjanını tırpanladı. Rakamı 3'e kadar düşüren karar nedeniyle büyük bir hayal kırıklığına uğrayan DEVA Partisi yöneticilerinin Kılıçdaroğlu için, “Adam bizi sattı” dedikleri ifade ediliyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu kendine DEVA oldu

    Koalsiyonun ortak adayı olmak için küçük ortaklara pazarlık kapılarını sonuna kadar açan Kemal Kılıçdaroğlu, iş vekil listelerini belirlemeye gelince çark etti. Gelecek ve DEVA'nın grup kurabilmesi adına 20 vekil vermeyi vaat eden Kılıçdaroğlu, rakamı 3'e kadar düşürerek fena kazık attı. Kılıçdaroğlu'nun kararının ardından masada, Meral Akşener'in gerçekleştirdiğine benzer bir kriz yaşanması olası görünüyor.

    İKİNCİ KRİZ GELİYOR!
    CHP listelerinde seçime girmeye hazırlanan küçük ortaklar büyük bir şok yaşadı. Grup kurma hayali kuran DEVA Partisi, kendisine ayrılan kontenjanın ardından adeta isyan etti. 3 milletvekili vermeye hazırlanan Kılıçdaroğlu'na, yönelik DEVA yöneticileri ve Babacan'da tepkiler yükseldi.

    Konuyu köşesine taşıyan Abdülkadir Selvi şunları yazdı:
    6'lı masa'nın önünde iki kriz konusu vardı.

    Biri, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiydi. Kriz çıktı. Hem de çok büyük bir kriz yaşandı. Meral Akşener masayı terk etti. Sonra geri döndü.

    Şimdi ikinci krize doğru yaklaşıyoruz. O da milletvekili listeleri krizi.

    Milletvekili listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek.

    İTTİFAK İÇİ İTTİFAK YATTI
    Milletvekili listeleri konusunda CHP iki zorluğu bir arada yaşıyor.

    1- CHP'ye milletvekili adaylığı için 3 bin 270 başvuru yapıldı.

    2- İYİ Parti hariç, Millet İttifakı'nın diğer 4 partisi de seçimlere CHP listelerinden girecekler.

        Çünkü ittifak içi ittifak olmadı.

        Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi, Gelecek ve Deva Partisi'nin üçlü ittifak önerisi Ali Babacan tarafından kabul edilmedi.

        Küçük partiler seçime CHP listelerinden girecekler. Bir ve iki milletvekili çıkaran yerlerde ortak liste ile girilecek. Diğer yerlerde de CHP listelerinden küçük partilere kontenjan ayrılacak.

        20 VEKİL SÖZ VERDİ
        6'lı Masa'nın seçim işleri başkanları ittifak listeleri üzerindeki çalışmalarını 5 Nisan Çarşamba gününe kadar tamamlayacaklar. Ondan sonra liderler devreye girecek.

        Kılıçdaroğlu, ortak cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeleri karşılığında küçük partilere cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve milletvekili listelerinden kontenjan sözü vermişti. CHP liderinin, Demokrat Parti dışındaki partilere 20'şer milletvekili verileceğini taahhüt ettiği söyleniyor.

        KONTENJAN KESİĞİ
        Ortak cumhurbaşkanı adaylığı vizesini cebine koyan Kılıçdaroğlu'nun sıra milletvekili listelerine gelince çark ettiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti'ye 2, Saadet Partisi'ne 3, Gelecek Partisi'ne 3, DEVA Partisi'ne 3 milletvekilliği vermeyi planladığı konuşuluyor.

            BABACAN ISRARCI
            Kılıçdaroğlu'nun küçük partilere önce söz verip, sıra listelerin oluşturulmasına gelince kontenjanı azaltması, küçük partiler arasında rahatsızlığa neden oldu. İlk tepkinin Ali Babacan'dan geldiği söyleniyor. Babacan'ın 20 milletvekilliğinde ısrar ettiği ifade ediliyor.

            Babacan'ın, "Bize 20 milletvekiliği sözü verildi, şimdi 3 milletvekilliği öneriliyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" dediği söyleniyor. Babacan'ı ikna etmek için Davutoğlu ve Karamollaoğlu görüşmüş. Ama Babacan 20 milletvekili ısrarını sürdürüyormuş.

            "ADAM BİZİ SATTI"
            Babacan'ın itirazları nedeniyle DEVA Partisi için ayrılan milletvekili kontenjanının artırıldığı söyleniyor. DEVA'ya diğer üç partiden fazla milletvekilliği verilmesi düşünülüyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi'ne 20 milletvekilliği vermeyeceği belirtiliyor. "DEVA'ya 4-5 milletvekili olabilir" deniliyor.

            DEVA Partisi yöneticilerinin Kılıçdaroğlu için, "Adam bizi sattı" dedikleri ifade ediliyor.

            DP'ye 2, Saadet Partisi'ne 3, Gelecek Partisi'ne ise 3 milletvekilliği verileceği söyleniyor. Milletvekili listelerine son şekli verildiğinde başta DEVA Partisi olmak üzere küçük partiler açısından tablo netleşecek.

            İMAMOĞLU EKİBİNİ BİÇTİ
            Kılıçdaroğlu'nun bir yandan da Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri tasfiye ettiği söyleniyor. İmamoğlu'na yakın isimlerin milletvekili adaylığı başvurularını geri çektirdi. Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine Muharrem Erkek, Seyit Torun, Tekin Bingöl, Engin Özkoç ve Aylin Nazlıaka milletvekilliği başvurusunu geri almak zorunda kaldılar.

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            Amerika’ya ders vermek lazım
            Haberler Haberler Kemal Kılıçdaroğlu kendine "DEVA" oldu: Küçük ortağına verdiği sözden caydı! İsyan ettiler: Adam bizi sattı
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