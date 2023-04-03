Kemal Kılıçdaroğlu kendine "DEVA" oldu: Küçük ortağına verdiği sözden caydı! İsyan ettiler: Adam bizi sattı

Koalsiyonun ortak adayı olmak için küçük ortaklara pazarlık kapılarını sonuna kadar açan Kemal Kılıçdaroğlu, iş vekil listelerini belirlemeye gelince çark etti. Gelecek ve DEVA'nın grup kurabilmesi adına 20 vekil vermeyi vaat eden Kılıçdaroğlu, rakamı 3'e kadar düşürerek fena kazık attı. Kılıçdaroğlu'nun kararının ardından masada, Meral Akşener'in gerçekleştirdiğine benzer bir kriz yaşanması olası görünüyor.
İKİNCİ KRİZ GELİYOR!
CHP listelerinde seçime girmeye hazırlanan küçük ortaklar büyük bir şok yaşadı. Grup kurma hayali kuran DEVA Partisi, kendisine ayrılan kontenjanın ardından adeta isyan etti. 3 milletvekili vermeye hazırlanan Kılıçdaroğlu'na, yönelik DEVA yöneticileri ve Babacan'da tepkiler yükseldi.
Konuyu köşesine taşıyan Abdülkadir Selvi şunları yazdı:
6'lı masa'nın önünde iki kriz konusu vardı.
Biri, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiydi. Kriz çıktı. Hem de çok büyük bir kriz yaşandı. Meral Akşener masayı terk etti. Sonra geri döndü.
Şimdi ikinci krize doğru yaklaşıyoruz. O da milletvekili listeleri krizi.
Milletvekili listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek.
İTTİFAK İÇİ İTTİFAK YATTI
Milletvekili listeleri konusunda CHP iki zorluğu bir arada yaşıyor.
1- CHP'ye milletvekili adaylığı için 3 bin 270 başvuru yapıldı.
2- İYİ Parti hariç, Millet İttifakı'nın diğer 4 partisi de seçimlere CHP listelerinden girecekler.