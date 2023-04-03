Kemal Kılıçdaroğlu kendine "DEVA" oldu: Küçük ortağına verdiği sözden caydı! İsyan ettiler: Adam bizi sattı

BABACAN ISRARCI

Kılıçdaroğlu'nun küçük partilere önce söz verip, sıra listelerin oluşturulmasına gelince kontenjanı azaltması, küçük partiler arasında rahatsızlığa neden oldu. İlk tepkinin Ali Babacan'dan geldiği söyleniyor. Babacan'ın 20 milletvekilliğinde ısrar ettiği ifade ediliyor.

Babacan'ın, "Bize 20 milletvekiliği sözü verildi, şimdi 3 milletvekilliği öneriliyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" dediği söyleniyor. Babacan'ı ikna etmek için Davutoğlu ve Karamollaoğlu görüşmüş. Ama Babacan 20 milletvekili ısrarını sürdürüyormuş.

"ADAM BİZİ SATTI"

Babacan'ın itirazları nedeniyle DEVA Partisi için ayrılan milletvekili kontenjanının artırıldığı söyleniyor. DEVA'ya diğer üç partiden fazla milletvekilliği verilmesi düşünülüyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi'ne 20 milletvekilliği vermeyeceği belirtiliyor. "DEVA'ya 4-5 milletvekili olabilir" deniliyor.

DEVA Partisi yöneticilerinin Kılıçdaroğlu için, "Adam bizi sattı" dedikleri ifade ediliyor.

DP'ye 2, Saadet Partisi'ne 3, Gelecek Partisi'ne ise 3 milletvekilliği verileceği söyleniyor. Milletvekili listelerine son şekli verildiğinde başta DEVA Partisi olmak üzere küçük partiler açısından tablo netleşecek.