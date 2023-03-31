Ezgi Yıldız'dan sonra CHP'li İBB'de bir DHKP-C destekçisi daha! Ekrem İmamoğlu'nun İSKİ'ye atadığı Secaattin Varer'den terörist Ebru Timtik'e anma

HDP'YE TEŞEKKÜR ETTİ

İmamoğlu, "Yerel seçimlerde HDP ile ortaklık yapıldı mı?" şeklinde sorulan soruya "HDP'ye desteği için teşekkür ediyorum" diye cevap vermişti.

İmamoğlu şöyle konuşmuştu:

"Seçimi kazanma noktasına milletimiz her ferdiyle ortaklığım var. Bunun içinde HDP'lisi de var diğer partiler de var. Hatta iddiayla söylüyorum AK Parti de var. HDP'nin de desteğine teşekkür ediyorum."

BAKAN SOYLU İSİM İSİM İFŞA ETMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, sözde değer ailesi kapsamında İBB'de yer alan PKK'lıar ile birlikte DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütleriyle iltisaklı personeli ifşa etmişti.



Bakan Soylu, "İBB ve belediye şirketlerinde işe alınanlardan 709 kişinin bizatihi kendisi, 959 kişinin 1'inci ve 2'nci derecede yakınları dahil olmak üzere 1668 kişinin terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu görülmüştür. Bunlardan kendisi ve 1'inci derece yakını olan 505 kişi hakkındaki kayıtların kanunen işe girişlerine mani olabileceği değerlendirildiğinden detaylı incelemeye alınmıştır." demişti.