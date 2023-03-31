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    • 31.03.2023 16:10
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    Elazığ’da bir evde 6 kişi ölü bulundu! Vahşet detaylar ortaya çıktı: Hepsi aynı aileden

    Son dakika haberi: Son dakika haberi... Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. İşte Elazığ'da dehşete düşüren ve 6 kişinin hayatını kaybettiği olayın detayları...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Elazığ’da bir evde 6 kişi ölü bulundu

    Son dakika haberi... Olay, merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen öğretmen Hüseyin F., henüz bilinmeyen bir nedenle eve girip ailesi ile tartıştı.

    Tartışmanın ardından Hüseyin F., yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Hüseyin F., babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti.

    EKİPLER, 6 KİŞİYİ KAFASINDAN VURULMUŞ HALDE BULDU
    Doğal gaz kaçağı ihbarı yapılmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. İhbarın yapıldığı eve giren ekipler, içeride 6 kişiyi kafasından vurulmuş halde buldu.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve destek ekipleri sevk edildi. İçeri giren sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 6 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.
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        Haberler Güncel Elazığ’da bir evde 6 kişi ölü bulundu! Vahşet detaylar ortaya çıktı: Hepsi aynı aileden
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