HALK TV'den İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanması hakkında tetikçilik! Sorumlusu olarak Başkan Erdoğan’ı gösterdi

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na saat 10.30 sıralarında ateş açıldı. Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti. Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis inceleme başlatırken saldırganın kaçtığı öğrenildi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İstanbul Merter'de bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlandığı bildirildi. Gazeteci Aytunç Erkin, Twitter hesabından, kurşunlanan binanın fotoğrafını paylaştı. Erkin, "Merter'deki binada polis incelemelerde bulunuyor" dedi.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi'nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir.
Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır.
Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir.
Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."