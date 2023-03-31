HALK TV'den İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanması hakkında tetikçilik! Sorumlusu olarak Başkan Erdoğan’ı gösterdi

AKŞENER DE ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERDİ

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sana cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanı böyle konuşmaz. Recep Bey'in tehdidi üzerine partimiz 1. kattan ve 3. kattan kurşunlanıştır. 'Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan' dendi evim basıldı. Bu defa da beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerden kurşunlandı. Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız."