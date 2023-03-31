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    • 31.03.2023 16:01
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    • 31.03.2023 16:01
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    HALK TV'den İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanması hakkında tetikçilik! Sorumlusu olarak Başkan Erdoğan’ı gösterdi

    6’lı koalisyonun yeniden masaya oturtulan ortağı İYİ Parti’nin İstanbul İl Başkanlığı’na ateş açıldı. Skandalın ardından ekipler olay yerinde incelemede bulunurken AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıyı kınadı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi. CHP’nin fondaşı HALK TV daha da ileriye giderek tetikçiliğe soyundu. HALK TV, Twitter hesabından İYİ Parti'ye saldırı haberini "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası kurşunlandı: Erdoğan katıldığı yayında Meral Akşener'i bu sözlerle hedef almıştı" ifadeleriyle paylaştı.

    HALK TV’den tetikçilik! Erdoğan’ı hedef gösterdi

    İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na saat 10.30 sıralarında ateş açıldı. Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti. Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis inceleme başlatırken saldırganın kaçtığı öğrenildi.

    ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
    İstanbul Merter'de bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlandığı bildirildi. Gazeteci Aytunç Erkin, Twitter hesabından, kurşunlanan binanın fotoğrafını paylaştı. Erkin, "Merter'deki binada polis incelemelerde bulunuyor" dedi.

    İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
    "Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi'nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir.

    Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır.

    Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir.

    Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."

        AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NDAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
        AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırı sonrası geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kabaktepe, "Saldırı derin şekilde bizi üzdü. Üzüldüm ifadesi yetersiz kalıyor, kınıyorum" dedi.

        HALK TV YİNE TETİKÇİLİĞE SOYUNDU
        CHP'nin fonladığı Halk TV yine tetikçiliğe soyundu. Kanal, İYİ Parti İstanbul il başkanlığı binasına düzenlenen saldırıdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Halk TV Twitter hesabından İYİ Parti'ye saldırı haberini "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası kurşunlandı: Erdoğan katıldığı yayında Meral Akşener'i bu sözlerle hedef almıştı" ifadeleriyle paylaştı.

        AKŞENER DE ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERDİ
        Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" ifadelerini kullandı.

        Ayrıca Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Sana cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanı böyle konuşmaz. Recep Bey'in tehdidi üzerine partimiz 1. kattan ve 3. kattan kurşunlanıştır. 'Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan' dendi evim basıldı. Bu defa da beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerden kurşunlandı. Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız."

            CHP'NİN DİĞER TROLLERİ DE BAŞLIK ÜZERİNDEN ALGI YAPTI
            İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve Halk TV'nin skandal sözleri büyük tepki çekerken CHP'nin diğer fondaş medya kuruluşları da başlık üzerinden algı yapmaya çalıştı.

            Cumhuriyet, Birgün, Duvar ve Yeniçağ gazetesi Akşener'in "Korkmuyorum Recep Bey" ifadelerini manşetlerine taşıdı.

            SİYASİ FIRSATÇILIK
            Kirli dile tepki gösteren İçişleri Bakanı Soylu, "İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için Polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır" ifadelerini kullandı.
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            Başkan Erdoğan’ın Togg siparişi teslim ediliyor
            Haberler Güncel HALK TV'den İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanması hakkında tetikçilik! Sorumlusu olarak Başkan Erdoğan’ı gösterdi
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