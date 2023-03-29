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    • 29.03.2023 18:40
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    7'li koalisyonda ifşalama mod on! Cumhuriyet gazetesi Ahmet Davutoğlu'nun yabancı devletler tarafından fonlanan kuruluşlarla ilişkisini yazdı

    Son dakika haberleri… Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken birbirine benzemez partilerin oluşturduğu koalisyonda herkes ayak kaydırma peşine düşmüş. Bunun başını da nedendir bilinmez CHP yandaşı medya çekiyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı belli olmadan önce ortaklarına aba altından sopa gösteren CHP’nin medyası şimdi bunu alenen yapıyor. Erdoğan karşıtlığında birleşen koalisyonun son zamanlardaki yabancı devletlerden fon kavgası henüz durulmuş değil. Cumhuriyet gazetesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ABD, Almanya, Norveç gibi yabancı devletler tarafından fonlanan kuruluşlarla ilişkisini yazdı.

    CHP’nin gazetesinden Davutoğlu’na fon ifşası!

    6'masa içerisindeki kavgalar dışarı yansıdıkça, ittifakın paydaşları birbirinin foyasını meydana çıkarıyor. Batı'dan alınan desteklerle ayakta durduğu ortaya çıkan 6'lı masa destekçisi medya ve sivil toplum kuruluşlarının gerçek yüzünü yine "fondaş"lar ifşa ediyor. Medyascope başta olmak üzere birçok CHP yanlısı medyanın Batı'dan aldığı para desteğini yine CHP destekçisi Odatv gündeme getirmişti. Aynı durum bugün CHP'de Kılıçdaroğlu ekibine yakın Cumhuriyet gazetesinin, 6'lı masa ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında yazılanlarla bir kez daha tekrar etti.

    İTTİFAK ORTAKLARINI "YABANCI FON" İFŞASIYLA VURDULAR
    Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, 6'lı koalisyondaki Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun ABD, Almanya, Norveç gibi yabancı devletler tarafından fonlanan kuruluşlarla ilişkisini yazdı.

    Zülal Kalkandelen, Davutoğlu'nun konuşmacı olarak kürsüye çıkarıldığı "Arayüz Kampanyası" adlı oluşumun Alman Friedrich Ebert Vakfı tarafından fonlandığını, Davutoğlu'nun söyleşisini medya üzerinden köpürten "Serbestiyet" internet sitesinin ise ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı ile Norveç Dışişeleri Bakanlığı tarafından para desteği aldığını ortaya çıkardı.

    CHP'nin gazetesinde Ahmet Davutoğlu'nun "yabancı fon" üzerinden eleştirildiği makalede ayrıca, Davutoğlu'nun "özgürlükçü laiklik" söylemine "safsata" denildi.

    CEVAP 'GELECEK' Mİ?

    Kapalı kapılar ardında yaşanan çatırdamaların kavgasının medya üzerinden verildiği 6'lı masada Davutoğlu'na yönelik "fon" ithamına, Gelecek Partisi kurmayları ve Davutoğlu'na yakın Karar gazetesinin ne yönde karşılık vereceği merak konusu oldu.

    İŞTE O YAZI

    Zülal Kalkandelen'in CHP yanlısı Cumhuriyet gazetesinde 29 Mart'ta yayınlanan makalesinin "Özgürlükçü laiklik safsatası" ara başlıklı bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

    Yine kadın bedeni üzerinden "barış" şartı koyanlar var. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçen hafta gençlerin siyasette temsili için gönüllülerin yürüttüğü Arayüz Kampanyası'na konuk olmuş. 2020'de başlayan bu kampanyanın destekçileri arasında medyada pek çok ismi fonlayan Friedrich Ebert Vakfı da var.

    Ben söyleşiden Serbestiyet adlı internet sitesindeki yazıyı görünce haberdar oldum. Bilmeyenler için söyleyeyim; bu, yazarları arasında Roni Margulies, Oral Çalışlar, Yıldıray Oğur, Halil Berktay gibi isimlerin de olduğu, ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı ile Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından fonlanan "liberal" bir internet sitesi.

    Etkinlik hakkındaki haberde Davutoğlu'nun söyledikleri alıntılanarak özetlenmiş. Bir yerde aynen şöyle denilmiş:

    "Sayın Kılıçdaroğlu beni ziyarete geldiğinde kendisine bir şey söyledim: Sizin CHP'deki otoriter laikliği özgürlükçü laikliğe dönüştürme hızınızla; bizim otoriter muhafazakârlığı, özgürlükçü muhafazakârlığa dönüştürme hızımız bir yerde buluşursa Türkiye'de barış olur... Sayın Kılıçdaroğlu CHP'de dogma gibi görünen şeyleri birer birer kırıyor, döküyor. Başörtüsü karşıtlığına karşı, başörtü yasası teklif etti. Başörtüsünü esas alarak 'Helalleşelim' dedi."

    Sözü 28 Şubat'a getirerek yine laikliği "otoriter" olarak nitelemiş ve uydurma bir kavram olarak siyasette ilk kez Erdoğan tarafından dile getirilen "özgürlükçü laiklik" safsatasını kullanmış.

        BUNLAR DA DİĞER 'FONDAŞLAR'
        Haber 7'de yer alan habere göre,         ABD, Almanya, İngiltere, İsveç, Hollanda, Danimarka, Kanada gibi ülkeler ve BM, AB, UNICEF, UNESCO kuruluşlarının, Türkiye'de yayın yapan ve ortak noktaları "Erdoğan karşıtlığı" olan medya ve STK'lara fon aktardığı gündeme gelmişti.

        Odatv'nin 21 Temmuz 2021 tarihindeki "Amerikan vakfı Türkiye'de hangi medyaya ne para verdi... Rekor 476 bin dolar ile Medyascope", Yeniakit'in 4 Nisan 2022'deki "Batı fonlarıyla Türkiye düşmanlığı" başlıklı haberlerinde, dışarıdan fon alanlar şöyle listelenmişti:

        ABD merkezli Chrest Vakfı'nın para desteği verdiği internet medyası şunlar:

        Medyascope: 476 bin 720 dolar

        Serbestiyet: 49 bin 995 dolar

        140Journos: 60 bin dolar

        P24: 124 bin 15 dolar

        ABD'li Chrest Vakfı'nın kendi internet sitesinden açıkladığı listede Türkiye'den birçok kuruluş var.
        On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.

        Batı ülkelerinin fon karnesi şöyle:

        ABD'Lİ ULUSAL DEMOKRASİ VAKFI (NED): Türkiye'de medya ve STK'lara 2 yılda 6 milyon 385 bin dolar fon aktardı.

        ABD'Lİ CHREST VAKFI: Medyascopa' 557 bin dolar, P24'e 189 bin dolar, 140journos'a 60 bin dolar, Serbestiyet' 50 bin dolar, Bianet'e 24 bin dolar, Hrant Dink Vakfı'na 1 milyon 308 bin dolar, Anadolu Kültür Derneği'ne 741 bin dolar, Hafıza Merkezi'ne 441 bin dolar TESEV'e 342 bin dolar, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'ne (DİSA) 289 bin dolar, Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği'ne 89 bin 935 dolar, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi'ne (EDAM) 196 bin dolar, Yurttaşlık Derneği'ne 45 bin dolar, Mezopotamya Vakfı'na 44 bin dolar.

            İSVEÇ: Bianet'e 8 milyon 106 bin dolar, Medyascope'a 59 bin dolar

            İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı: P24'e 85 bin dolar,

            İsveç İstanbul Başkonsolosluğu: Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na 793 bin dolar, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na 597 bin dolar, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'ne 553 bin dolar, Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na 347 bin dolar, Kadın Adayları Destekleme Derneği'ne (KADER) 157 bin dolar, KAMER Vakfı'na 542 bin dolar

            NORVEÇ BÜYÜKELÇİLİĞİ: Medyascope'a 65 bin dolar P24'e 422 bin dolar, Serbestiyet'e 95 bin dolar Gazete Duvar'a 115 bin dolar, diğer 17 kuruluşa toplamda 2 milyon 660 bin dolar.

            DANİMARKA MERKEZLİ NİRAS NİRÁS: P24'e 70 bin euro

            İNGİLTERE MERKEZLİ GUARDIAN VAKFI: P24'e 37 bin sterlin

            TEK GÜNDEMLERİ FON

            CHP'den fonlanan medya kuruluşlarını da yine bizzat CHP tandanslı isimler gündeme getirmişti.

            Gezi kalkışması sürecinde kurulan ARTI1 TV ile ilgili, gazeteci Can Ataklı, bu kanal için CHP'den 40 milyonluk meblağın toplandığını ancak bu paranın kaybolduğunu öne sürdü.
            Can Ataklı, "CHP'den toplanan 40 milyon para var ve bu kayıp. Onu başka bir önemli CHP'linin 'tamam ben hallediyorum' deyip onun önemli bir bölümünü yok ettiği ve gerisiyle de bina yaptıklarını söylerler" dedi.

            Can Ataklı'nın bünyesinde yer aldığı Tele1 TV için de benzer iddialar mevcut.

            Yurt Gazetesi'nin sahibi Durdu Özbolat, Tele1'in FETÖ'cü Akın İpek'ten alınan parayla yayın yaptığını iddia etti.
            Durdu Özbolat, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a tepki gösterdiği konuşmasında şunları söyledi: "Tele1'in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı?"

            Durdu Özbolat, şunları söyledi: "Yurt Gazetesi'nin aylık gideri (Türksat, maaşlar ve TV) 100 bin dolar, Yanardağ'ın şahsına verdiğimiz 528 bin şahsına ve gazete için 25 milyon doların idaresi Yanardağ'ın elindeydi. Kaynağımızın belli olduğu bu paralar nereye gitti? (Ödemenin belgeleri mevcuttur)"

                Aynı hususta, 10 yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapmış olan Mustafa Kemal Çiçek'in de beyanı var.
                Avukat Mustafa Kemal Çiçek, mevcut CHP yönetimine seslendiği konuşmasında, "Muharrem İnce'ye haksız ve mesnetsiz iddialar yönlendirirken, siz 3 yılda 650 milyon TL'yi nereye harcadınız? Meblağ aktarılan kanallar hangileri? Bugün Muharrem İnce'ye ambargo uygulayan kanallar. Bu kanallardan bir tanesi; sanırım Tele 1 olması lazım" ifadelerini kullandı.

                CHP'den ayrılan Muharrem İnce ise "mangır medyası" olarak adlandırdığı KRT, Halk TV ve TELE1'in CHP ve İyi Parti'den her ay düzenli olarak maaş aldığını gündeme taşıdı. İnce, "Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar." sözlerini sarf etmişti.
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                Haberler Güncel 7'li koalisyonda ifşalama mod on! Cumhuriyet gazetesi Ahmet Davutoğlu'nun yabancı devletler tarafından fonlanan kuruluşlarla ilişkisini yazdı
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