7'li koalisyonda ifşalama mod on! Cumhuriyet gazetesi Ahmet Davutoğlu'nun yabancı devletler tarafından fonlanan kuruluşlarla ilişkisini yazdı

CEVAP 'GELECEK' Mİ?

Kapalı kapılar ardında yaşanan çatırdamaların kavgasının medya üzerinden verildiği 6'lı masada Davutoğlu'na yönelik "fon" ithamına, Gelecek Partisi kurmayları ve Davutoğlu'na yakın Karar gazetesinin ne yönde karşılık vereceği merak konusu oldu.

İŞTE O YAZI

Zülal Kalkandelen'in CHP yanlısı Cumhuriyet gazetesinde 29 Mart'ta yayınlanan makalesinin "Özgürlükçü laiklik safsatası" ara başlıklı bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

Yine kadın bedeni üzerinden "barış" şartı koyanlar var. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçen hafta gençlerin siyasette temsili için gönüllülerin yürüttüğü Arayüz Kampanyası'na konuk olmuş. 2020'de başlayan bu kampanyanın destekçileri arasında medyada pek çok ismi fonlayan Friedrich Ebert Vakfı da var.

Ben söyleşiden Serbestiyet adlı internet sitesindeki yazıyı görünce haberdar oldum. Bilmeyenler için söyleyeyim; bu, yazarları arasında Roni Margulies, Oral Çalışlar, Yıldıray Oğur, Halil Berktay gibi isimlerin de olduğu, ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı ile Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından fonlanan "liberal" bir internet sitesi.

Etkinlik hakkındaki haberde Davutoğlu'nun söyledikleri alıntılanarak özetlenmiş. Bir yerde aynen şöyle denilmiş:

"Sayın Kılıçdaroğlu beni ziyarete geldiğinde kendisine bir şey söyledim: Sizin CHP'deki otoriter laikliği özgürlükçü laikliğe dönüştürme hızınızla; bizim otoriter muhafazakârlığı, özgürlükçü muhafazakârlığa dönüştürme hızımız bir yerde buluşursa Türkiye'de barış olur... Sayın Kılıçdaroğlu CHP'de dogma gibi görünen şeyleri birer birer kırıyor, döküyor. Başörtüsü karşıtlığına karşı, başörtü yasası teklif etti. Başörtüsünü esas alarak 'Helalleşelim' dedi."

Sözü 28 Şubat'a getirerek yine laikliği "otoriter" olarak nitelemiş ve uydurma bir kavram olarak siyasette ilk kez Erdoğan tarafından dile getirilen "özgürlükçü laiklik" safsatasını kullanmış.