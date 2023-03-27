CHP yine tehdit savuruyor! Müslim Sarı ve Bengi Başer'den skandal sözler

HDP'li Sırrı Sakık'ın "Cumhuriyet'i değiştireceğiz" şeklindeki skandal sözleri gündemdeki sıcaklığını korurken CHP'li isimler de açık açık tehditler savurmaya başladı.

CHP'Lİ MÜSLİM SARI'DAN TEHDİT!

Özellikle son dönemde siyasi operasyonlara hız veren Habertürk'te canlı yayın konuğu olan CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı 'Hesaplaşacağımız kitleler var' şeklinde tehditler savurdu.

"HESAPLAŞACAĞIMIZ KİTLELER VAR"

Sarı şu skandal ifadeleri kullandı;

"Ama hesaplaşılmasına inanan bir sürü insan var bu ülkede. Yani 20 yıllık iktidarın mağdur ettiği bir sürü kitle var. Dolayısı ile bu kitleler de hesaplaşmak istiyor. Yani şöyle bir şey de doğru değil; 20 yıl devam eden bir iktidar var ve bu iktidarın üzerine geleceğiz ve oturacağız hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Niye bize oy versinler? Hesaplaşacağımız kitleler mutlaka olacak. Hesaplaşacaklarımız var bizim."