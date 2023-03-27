Korku dağları sardı! CHP'de 'İnce' oyunlar: Adaylıktan çekil vekilleri kap

2018 yılında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, parti için rekebatin ardından istifa ederek Memleket Partisi'ni kurdu. 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan İnce, 6'lı koalisyonun ortak adayı Kılıçdaroğlu'nun oylarını böldüğü iddiasıyla ağır hakaretler içeren eleştirilerde bulundu. Fondaşların İnce'ye yönelik saldırının dozunu artırmasının sebebi HDP işbirliğiyle kesinleşen ayrımın yaşattığı kayıp.
'FAZIL SAY'DI SÖVDÜ
Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı 6'lı koalisyon paniğin artmasına neden oldu. Muhalefete yakın sözde sanatçılar ve fondaş gazetecilerin İnce'ye yönelik saldırısının altında vekil yarışı var. Sabah gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, yaşananlar ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte Barlas'ın yazısında önemli bölümler:
Muharrem İnce'nin iki büyük iddiası var. Memleket Partisi olarak ana muhalefet partisi olmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçmek. Bu iddia gerçeğe dönüşür mü bilemem. Ama İnce'nin bu iddiası CHP'lileri ve CHP'nin sözcülüğünü üstlenmiş isimleri çıldırtmaya yetiyor. Bu isimlerden biri de ünlü piyanistimiz Fazıl Say.
Muharrem İnce'nin 100 bin imzayı aşması üzerine Fazıl Say açtı ağzını yumdu gözünü. Tabi söz ustası Muharrem İnce de bundan geri kalmadı. Sosyal medyada kraldan fazla kralcı olanların da katıldığı böyle tuhaf tartışmalara şahit oluyoruz.