Korku dağları sardı! CHP'de 'İnce' oyunlar: Adaylıktan çekil vekilleri kap

İşte Barlas'ın yazısında önemli bölümler:

Muharrem İnce'nin iki büyük iddiası var. Memleket Partisi olarak ana muhalefet partisi olmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçmek. Bu iddia gerçeğe dönüşür mü bilemem. Ama İnce'nin bu iddiası CHP'lileri ve CHP'nin sözcülüğünü üstlenmiş isimleri çıldırtmaya yetiyor. Bu isimlerden biri de ünlü piyanistimiz Fazıl Say.