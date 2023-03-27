Sakarya'da terör örgütlerine baskın! FETÖ, PKK, DEAŞ... Gözaltına alındılar

Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kent genelinde operasyonlar düzenledi.
PKK, DEAŞ VE FETÖ'YE BASKIN: 23 GÖZALTI
Operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 2, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 zanlı yakalandı.
Ayrıca, FETÖ içerisindeki faaliyetleri sebebiyle haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli de gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.