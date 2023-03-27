Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.03.2023 09:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.03.2023 09:50
    ABONE OL

    Sakarya'da terör örgütlerine baskın! FETÖ, PKK, DEAŞ... Gözaltına alındılar

    Son dakika haberleri... Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Sakarya'da FETÖ, PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

    Terör örgütlerine operasyon!

    Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kent genelinde operasyonlar düzenledi.

    PKK, DEAŞ VE FETÖ'YE BASKIN: 23 GÖZALTI
    Operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 2, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 zanlı yakalandı.

    Ayrıca, FETÖ içerisindeki faaliyetleri sebebiyle haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli de gözaltına alındı.

    Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    TB3 ilk uçuşuna gün sayıyor!
    Haberler Güncel Sakarya'da terör örgütlerine baskın! FETÖ, PKK, DEAŞ... Gözaltına alındılar
        loading
        SON DAKİKA