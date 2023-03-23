CHP yandaşı Can Ataklı’dan YSK’ya tehdit!

Ataklı, "Gelecek iktidarın YSK'ya dönüp, 'sen anayasa suçu işledin' deyip mahkemeye verme ihtimali çok yüsek." ifadelerini kullandı.

YSK ÜYELERİ YARGILANABİLİR

Ataklı şunları söyledi:

"Tayyip Erdoğan'ı anayasaya aykırı biçimde aday yapmaları halinde, gelecek iktidarın YSK'ya dönüp, 'sen anayasa suçu işledin' deyip mahkemeye verme ihtimali çok yüsek.

Yüzde yüz demiyorum ama çok yüksek. Çünkü ortaya hukuki bir şey çıkabilir. Oradaki hukukun inceliklerini çözecek hukuki bir bilgim yok. Ama baktığım zaman, eğer anayasaya aykırı bir karar alınırsa bir dava açılır ve gider. Muhalafet kazanırsa böyle bir tehlike var."

TÜRKER ERTÜRK DE TEHDİT ETMİŞTİ

Geçtiğimiz gün CHP'nin yayın organı TELE 1'de konuşan CHP'li emekli amiral Türker Ertürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile kurduğu teması övdükten sonra seçim güvenliği meselesi ile ilgili bir değerlendirme yaparken tehditler savurdu.