CHP yandaşı Can Ataklı’dan YSK’ya tehdit!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli pazarlıklarla aday olmasının ardından CHP yandaşları tehdit diline sarıldı.
Geçtiğimiz gün emekli amiral Türker Ertürk'ün "İktidar değişecek acılı ya da acısız" sözlerinin ardından bir tehdit de CHP yandaşı Can Ataklı'dan geldi.
CAN ATAKLI'DAN YSK ÜYELERİNE TEHDİT
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına onay verilmemesi gerektiğini iddia eden Can Ataklı muhalefetin iktidara gelmesi durumunda onay veren YSK üyelerinin yargılanacağını söyledi!
Ataklı, "Gelecek iktidarın YSK'ya dönüp, 'sen anayasa suçu işledin' deyip mahkemeye verme ihtimali çok yüsek." ifadelerini kullandı.
YSK ÜYELERİ YARGILANABİLİR
Ataklı şunları söyledi:
"Tayyip Erdoğan'ı anayasaya aykırı biçimde aday yapmaları halinde, gelecek iktidarın YSK'ya dönüp, 'sen anayasa suçu işledin' deyip mahkemeye verme ihtimali çok yüsek.
Yüzde yüz demiyorum ama çok yüksek. Çünkü ortaya hukuki bir şey çıkabilir. Oradaki hukukun inceliklerini çözecek hukuki bir bilgim yok. Ama baktığım zaman, eğer anayasaya aykırı bir karar alınırsa bir dava açılır ve gider. Muhalafet kazanırsa böyle bir tehlike var."
TÜRKER ERTÜRK DE TEHDİT ETMİŞTİ
Geçtiğimiz gün CHP'nin yayın organı TELE 1'de konuşan CHP'li emekli amiral Türker Ertürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile kurduğu teması övdükten sonra seçim güvenliği meselesi ile ilgili bir değerlendirme yaparken tehditler savurdu.
"BU İKTİDAR DEĞİŞECEK ACILI AMA ACISIZ..."
YSK'yı hedef alan Türker Ertürk, "Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli." ifadeleriyle tehditler savurarak "YSK vicdana ve hukuka göre karar vermeli yoksa müşkülat yaşarız ileride ülkece diye düşünüyorum" dedi.
Sunucu Namık Koçak ise "Elbette bedelini biliyorlardır" diyerek Ertürk'e arka çıktı.