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    • 26.03.2023 15:41
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    Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Paravan Cumhurbaşkanı adayı

    Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ülkemize düşmanlık besleyen dönem dönem silah ve yumruk gösteren düşmanların paravan Cumhurbaşkanı adayıdır" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Paravan Cumhurbaşkanı adayı

    Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ülkemize düşmanlık besleyen dönem dönem silah ve yumruk gösteren düşmanların paravan Cumhurbaşkanı adayıdır" ifadelerini kullandı.

    MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

    Son günlerde Hür Dava Partisi ekseninde temerküz ve tezahür eden sanal tartışmalar, maksatlı polemikler, Milliyetçi Hareket Partisi'ni hedef alan asılsız ve ahlaksız isnatlar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

    Hür Dava Partisi'nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla 'emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir' görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur.

    HDP'nin bir kez de olsa PKK'yı kınadığına, aralarında hiçbir bağın olmadığını itiraf ettiğine hiç kimse, hiçbir millet evladı tanık olmamıştır. Ancak Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır.

    Ayrıntılar geliyor...

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