Eski CHP'li Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız açıkla

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıklaması sonrası uzun yıllar CHP'de siyaset yapmış isimlerden şeffaflık çağrısı geldi.

CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "Siyasi partiler birbirleriyle görüşebilir. Mesele toplumun, bu görüşmelerin içeriğini bilmesi. Toplum bilmezse kafasında soru işareti oluşur. Akıllara kayyum gelir, Suriye ve Irak'taki operasyonlar gelir. Mesele bakanlık isteyip istememesi değil, ajandanın ne olduğu. Görüşmelerin içeriğinin kamuoyuna deklare edilmesi lazım." dedi.