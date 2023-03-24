Eski CHP'li Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız açıkla

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıklaması sonrası uzun yıllar CHP'de siyaset yapmış isimlerden şeffaflık çağrısı geldi.
CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "Siyasi partiler birbirleriyle görüşebilir. Mesele toplumun, bu görüşmelerin içeriğini bilmesi. Toplum bilmezse kafasında soru işareti oluşur. Akıllara kayyum gelir, Suriye ve Irak'taki operasyonlar gelir. Mesele bakanlık isteyip istememesi değil, ajandanın ne olduğu. Görüşmelerin içeriğinin kamuoyuna deklare edilmesi lazım." dedi.
İÇERİĞİ PAYLAŞILMALI
Siyasi partiler arasında görüşmeler olabileceğini kaydeden Sevigen, "Siyasi partiler birbirleriyle görüşebilir. Desteklemeleri gayet normal. Anormal bir şey yok. Fakat görüşmelerin içeriğini açıklamaları lazım.
Toplumun önünde gerçekleştirildikten sonra ve toplum görüşmelerin içeriğini bildikten sonra problem yok. Seçimden sonra ne sözler verildiğini toplum bilirse mesele yok. Ama toplum bilmediği zaman kafada soru işareti gelir.