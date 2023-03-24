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    • Haberler
    • 24.03.2023 07:48
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    • 24.03.2023 08:02
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    Eski CHP'li Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız açıkla

    6'lı koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanabilmek adına HDP'nin kapısını çaldı. Masaya 'Tutum Belgesi'ni koyan HDP'nin, yapılan görüşmede başka hangi talepleri olduğu merak konusu. Kapılı kapılar ardında yapılan pazarlığa yüksek perdeden tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasının altında yatan nedenlerin kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğini söyledi.

    Kılıçdaroğlu’na çağrı: Neyin pazarlığını yaptınız?

    HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıklaması sonrası uzun yıllar CHP'de siyaset yapmış isimlerden şeffaflık çağrısı geldi.

    CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "Siyasi partiler birbirleriyle görüşebilir. Mesele toplumun, bu görüşmelerin içeriğini bilmesi. Toplum bilmezse kafasında soru işareti oluşur. Akıllara kayyum gelir, Suriye ve Irak'taki operasyonlar gelir. Mesele bakanlık isteyip istememesi değil, ajandanın ne olduğu. Görüşmelerin içeriğinin kamuoyuna deklare edilmesi lazım." dedi.

    İÇERİĞİ PAYLAŞILMALI
    Siyasi partiler arasında görüşmeler olabileceğini kaydeden Sevigen, "Siyasi partiler birbirleriyle görüşebilir. Desteklemeleri gayet normal. Anormal bir şey yok. Fakat görüşmelerin içeriğini açıklamaları lazım.

    Toplumun önünde gerçekleştirildikten sonra ve toplum görüşmelerin içeriğini bildikten sonra problem yok. Seçimden sonra ne sözler verildiğini toplum bilirse mesele yok. Ama toplum bilmediği zaman kafada soru işareti gelir.

        Akıllarımıza kayyum gelecek, Suriye'deki operasyonlar gelecek, Kuzey Irak gelecek, sınırlarımızdaki kantonlar gelecek. Birçok mesele aklımıza gelecek. Toplum ne konuştuklarını bilmezse CHP'ye de sıkıntı getirir." dedi.

        AJANDALARI BİLMEK LAZIM
        Meselenin salt bakanlık talebiyle sınırlandırılmaması gerektiğine işaret eden Sevigen, "Yoksa insanlar görüşebilir. Mesele arkada ne olduğu. Ajandaları bilmek lazım. Kemal Bey'in açıkça söylemesi lazım. KHK'nın içeriği nedir söylemesi lazım.

        Askerlerimiz Suriye'den geri çekilecek mi? Bunların hepsini bilirsek mesele yok. Mesele bakanlık istemesi falan değil. Ajandanın ne olduğu.
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