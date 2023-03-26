Filistin'den alçak saldırıya açıklama: Mescid-i Aksa baskını İsrail'in ateşkes iddialarını yalanladı





Açıklamada ayrıca, İsrail hükümetinin Akabe ve Şarm el-Şeyh'teki taahhütlerine uymaya zorlanması için ABD ve uluslararası toplumun etkili bir duruş sergilemesi çağrısında bulunuldu. Filistin, İsrail, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla 26 Şubat'ta Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart'ta da Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde güvenlik toplantıları düzenlenmiş, toplantıların ardından yayımlanan bildirilerde, "Filistin yönetimi ile İsrail'in, tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay durdurmaya hazır olduklarını teyit ettiği" belirtilmişti.