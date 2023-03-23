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    • 24.03.2023 00:52
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    CHP'den HDPKK'yı masumlaştırıp seçmene kabul ettirme çabası! Bölücü 'Tutum Belgesi'ne methiyeler: İstekleri bizi rahatsız etmiyor

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP kirli bir toplum mühendisliğine soyunup HDPKK'yı masumlaştırarak seçmene kabul ettirme girişimine soyundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz? Bazı konularda birliktelik olacak" diyerek HDP ile olan ittifakı duyururken, kurmaylarından Aytuğ Atıcı el yükseltti. 2019'daki yerel seçimlerde HDP ile yapılan ittifakı örnek verip "2019'da ittifak yaptık şimdi de yaparız" algısını işleyen Atıcı, bölücü maddelerin yer aldığı 'Tutum Belgesi'ni "HDP'nin istekleri bizi rahatsız etmiyor" diyerek savundu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    DEŞİFRE: CHP’den HDPKK’yı masumlaştırma çabası

    6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.


    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.

    Durumdan rahatsız olduğunu dile getirip bireysel bir çıkışa imza atan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na ise HDP ve CHP'den sert tepki geldi...



    Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'li kurmaylar HDP ile ittifakı meşrulaştırmak, bölücü unsurları millete 'demokrasi' maskesiyle dayatmak adına kolları sıvadı.

    2019'daki yerel seçimlerde HDP ile yapılan ittifakı örnek verip "2019'da ittifak yaptık şimdi de yaparız" algısını işleyen CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, "2019'da HDP, bütün CHP adaylarını istisnasız destekledi. Ne istedi? Hiçbir şey... Biz ne verdik HDP'ye? Hiçbir şey... Bir tane Meclis Üyeliği vermedik. 2019'un üzerinden 4 - 4.5 sene geçti. Şimdi aynı HDP, aynı mantıkla diyor ki; 'Kayyum atamayın...' Bunu da yeni söylemiyor. 27 Eylül 2021'de yayınladığı 11 maddelik tutum belgesinde söylüyor" ifadelerini kullandı.



        HDP'nin terör üssü haline getirdiği belediyeleri görmezden gelip kayyum atamalarını 'kanunsuz' olarak tanımlayan Atıcı, "Milletin seçtiği bir parti defedip yerine devletin gönderdiği kaymakamı ve valiyi koyarsanız bunun adı kayyumdur. Buna biz zaten karşıyız" ifadelerini kullandı.

        BÖLÜCÜ TUTUM BELGESİNE METHİYELER: "HDP'NİN İSTEKLERİ BİZİ RAHATSIZ ETMİYOR"
        Atıcı bölücü maddelerin yer aldığı 'Tutum Belgesi'ni "HDP'nin istekleri bizi rahatsız etmiyor" diyerek savundu.

        HDP'yi 'şirin' gösterip ucuz toplum mühendisliğine soyunan Atıcı, "HDP'yi ittiğiniz vakit PKK'ya itersiniz" dedi. CHP'nin terör örgütü PKK'nın organik kolu olan bir parti için giriştiği bu tutum tepkiyle karşılandı.



        TERÖR TUTUKLUSU DEMİRTAŞ'TAN TUTUM BELGESİ DAYATMASI: HDP KILIÇDAROĞLU'NDAN NE İSTEYECEK?
        Öte yandan HDP'nin terör tutuklusu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da "HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?" başlıklı bir yazı kaleme alarak 'Tutum Belgesi' dayatmasında bulundu.

        TUTUM BELGESİNDE NELER YER ALIYOR?
        HDP'nin 2021 yılında ortaya koyduğu "Tutum Belgesi"nde yerel özerklik, tutuklu teröristlerin serbest bırakılması, KHK'ların iptali, kayyumların kaldırılması gibi talepler yer alıyor. Belgede Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin altını dinamitleyecek ifadeler bulunuyor.


        Sınır ötesi operasyonların durdurulması, Kanal İstanbul gibi projelere son verilmesi gibi maddeler de belgede yer aldı. "Kürt sonununda demokratik çözüm" ismi verilen 4'üncü maddede ise Türkiye'nin terörle mücadelesinin sonlandırılması isteniyor.

        Maddede "Savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine, sorunlarımızı şiddet aracılığıyla değil; konuşarak, müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek temel düsturumuzdur" ifadelerine yer verildi.

        Kanun Hükmünde Kararnamelerle hak gasplarının ortaya çıktığı iddia edilerek bunların sonlandırılması istendi.



            HDP HEYETİ CHP'Yİ ZİYARET EDEREK BELGEYİ SUNMUŞTU
            HDP, Tutum Belgesi'nin kamuoyuna açıkladığı dönemde CHP'yi ziyaret ederek partiye belgeyi sunmuştu.

            HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyetle görüşürek belge üzerinde fikir alışverişi yapmıştı.

            Salıcı, ziyareti sosyal medya hesabından duyururken, HDP heyeti ile tutum belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını açıklamıştı.
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            Haberler Güncel CHP'den HDPKK'yı masumlaştırıp seçmene kabul ettirme çabası! Bölücü 'Tutum Belgesi'ne methiyeler: İstekleri bizi rahatsız etmiyor
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