CHP'den HDPKK'yı masumlaştırıp seçmene kabul ettirme çabası! Bölücü 'Tutum Belgesi'ne methiyeler: İstekleri bizi rahatsız etmiyor

6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.
Durumdan rahatsız olduğunu dile getirip bireysel bir çıkışa imza atan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na ise HDP ve CHP'den sert tepki geldi...
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'li kurmaylar HDP ile ittifakı meşrulaştırmak, bölücü unsurları millete 'demokrasi' maskesiyle dayatmak adına kolları sıvadı.
2019'daki yerel seçimlerde HDP ile yapılan ittifakı örnek verip "2019'da ittifak yaptık şimdi de yaparız" algısını işleyen CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, "2019'da HDP, bütün CHP adaylarını istisnasız destekledi. Ne istedi? Hiçbir şey... Biz ne verdik HDP'ye? Hiçbir şey... Bir tane Meclis Üyeliği vermedik. 2019'un üzerinden 4 - 4.5 sene geçti. Şimdi aynı HDP, aynı mantıkla diyor ki; 'Kayyum atamayın...' Bunu da yeni söylemiyor. 27 Eylül 2021'de yayınladığı 11 maddelik tutum belgesinde söylüyor" ifadelerini kullandı.