CHP'den HDPKK'yı masumlaştırıp seçmene kabul ettirme çabası! Bölücü 'Tutum Belgesi'ne methiyeler: İstekleri bizi rahatsız etmiyor





Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'li kurmaylar HDP ile ittifakı meşrulaştırmak, bölücü unsurları millete 'demokrasi' maskesiyle dayatmak adına kolları sıvadı.

2019'daki yerel seçimlerde HDP ile yapılan ittifakı örnek verip "2019'da ittifak yaptık şimdi de yaparız" algısını işleyen CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, "2019'da HDP, bütün CHP adaylarını istisnasız destekledi. Ne istedi? Hiçbir şey... Biz ne verdik HDP'ye? Hiçbir şey... Bir tane Meclis Üyeliği vermedik. 2019'un üzerinden 4 - 4.5 sene geçti. Şimdi aynı HDP, aynı mantıkla diyor ki; 'Kayyum atamayın...' Bunu da yeni söylemiyor. 27 Eylül 2021'de yayınladığı 11 maddelik tutum belgesinde söylüyor" ifadelerini kullandı.