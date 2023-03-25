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    • 25.03.2023 10:50
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    • 25.03.2023 11:55
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    İYİ tiyatroda 2. perde! Yavuz Ağıralioğlu gaz alıyor... Uğur Poyraz HDP'ye yeşil ışık yakıyor!

    6'lı koalisyonla HDPKK'nın resmileşen ittifakının etkileri sürerken İYİ Parti 'milliyetçi' tabanın gazını alacak bir tiyatroya soyundu. Yavuz Ağıralioğlu, "Masada bize pusu kuruldu. Bölücü pazarlıklar yapıl" diye çıkış yaptı ancak istifa etmedi. Ağıralioğlu'nun bu çıkışı ile eş zamanlı olarak konuşan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise bu çıkışın Ağıralioğlu'nun kendi görüşü olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'nun HDP ile temasına yeşil ışık yaktı. Bu durum Ağıralioğlu'nun gaz alma peşinde olduğunu gösterirken oynanan tiyatroyu da gün yüzüne çıkardı.

    takvim.com.tr
    İYİ tiyatroda 2. perde!

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun kirli pazarlıklar ve büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Meral Akşener'in 3 Mart'ta kalkıp 6 Mart'ta oturduğu ve Akşener'in tabiriyle "kumar masa"sının gizli ortağı HDP de görünür olmaya başladı.

    Terör örgütü PKK Kandil'den 6'lı koalisyona "yolunuz açık" mesajları gönderirken başını terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin çektiği Türkiye İşçi Partisi'nin de içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı da 'aday çıkarmayacağız' diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

    YAVUZ AĞIRALİOĞLU GAZ ALDI
    Bu noktada İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu milliyetçi tabanın gazını almak için sahneye çıktı.

    ÖNCE MASAYA SALLADI
    Öyle ki kendilerini masada pusu kurulduğunu iddia eden Yavuz Ağıralioğu, "Bölücülüğün pazarlık masasını kurdular. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dedik, Güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu modelini bulduk. PKK'yı övenlerin pazarlık ettiği masadır bu." çıkışını yaptı ancak istifa etmedi.

    SONRA KIRGIN DA OLSAK OY VERİLECEK DEDİ
    Yavuz Ağıralioğlu bu çıkışından üç gün sonra Habertürk yayınında "Genel Başkanın istişare sürecine dahil olduğu iradesini beyan ettiği işte mızıkçılık yapacak iradeyi temsil etmiyorum. Milletten duyduğumu masaya arz ediyorum. Oyların kırgın verileceğini, kızgın verileceğini hırpalanmış verileceğini duyulsun istiyorum" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini söyledi.

    AMA İSTİFA ETMEDİ
    Ağıralioğlu yayının ardından Twitter'dan bu kez yine açıklamalarda bulundu. Yine benzer sözler sıralayan Ağıralioğlu, "Şahsiyetimi ve iddialarımı, sahici olmayan bir sahte sürece kurban etmeyeceğim. Doğruyu söylerken susmamızın beklendiği bir ortamda, inanmadığımıza inanıyor gibi, güvenmediğimize güveniyor gibi davranmaktansa kendimi milletimizin vicdanına emanet ediyorum." dedi.

        SAMİMİYSE NİYE İSTİFA ETMEDİ?
        Tam da bu noktada ikiyüzlü ve gaz alma girişimi açığa çıktı.

        CHP'yi hedef alarak İYİ Parti tabanının gazını alma girişiminde bulunan Yavuz Ağıralioğlu, bunca lafın üzerinde istifa etmeyerek samimiyetten uzak bir tutum çizdi.

        İP'Lİ UĞUR POYRAZ'IN AÇIKLAMALARI GAZ ALMA SİYASETİNİ DOĞRULADI!
        Bugün ise İYİ Parti Genel Sekreteri ve aynı zamanda Akşener'in avukatı olan Uğur Poyraz'ın yaptığı açıklamalar İYİ Parti'nin tam bir tiyatro sergilediğini doğruladı.

        Öyle ki milliyetçi tabanın gazı alındıktan sonra konuşan Poyraz, Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarının kendisini bağladığını belirterek HDP'ye yeşil ışık yaktı.

        "YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN KENDİ GÖRÜŞLERİDİR"
        CHP'ye yakınlığıyla bilinen Diken'e konuşan İYİ Partili Uğur Poyraz Ağıralioğlu ile ilgili şunları söyledi;

        "Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklaması, Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin. Sayın Ağıralioğlu ile olaylara bakış açımız her zaman aynı değildir. Kendisi iyi bir hatiptir, zeki bir siyasetçidir. İYİ Parti'de Genel İdare Kurulumuzda, ilgili kurullarda tüm kararları istişare ediyor ve ortak karar alıyoruz tüm konularda. Ama İYİ Parti'de siyaset yapan herkes için burası bir askeri tabur değil. Burada tornadan çıkmış gibi konuşmak durumunda değiliz.

        Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklaması da Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin. Kendisi de bugüne kadar yaptığı konuşmalardan ayrı olarak defaatle, "Bunlar benim kişisel görüşümdür" dedi. Bu da, Meclis'te mebus olmanın ona tanıdığı bir hak ve İYİ Parti'nin içselleştirdiği demokrasi kültürünün bir sonucu. Yavuz Ağıralioğlu bu beyanlarda bulunabilir, önemli olan bu beyanlar içerisinde hakaret, ötekileştirme, ayrıştırma dili kullanılmamasıdır. Fikirlerini, kaygılarını elbette ifade edebilir. Bunlar kendisinin de ifade ettiği gibi kendi görüşleridir. "

        "KILIÇDAROĞLU HDP İLE GÖRÜŞEBİLİR"
        Uğur Poyraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile temasına da yeşil ışık yakarak aslında partisinin de durduğu noktayı gösterdi.

        "SAYGI DUYARIM"
        Kılıçdaroğlu'nun her partiyi ziyaret edebileceğini söyleyen Poyraz, "İYİ Parti'nin HDP'ye karşı duruşu çok net. Yukarıda Allah var, HDP'nin de İYİ Parti'ye karşı duruşu çok net. Sayın Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edebilir. Tercih eder miyim? Hayır. Ama elbette ziyaret edebilir, saygı duyarım." dedi.

        Ziyaretlerde ittifakı bağlayıcı bir şey söylenemeyeceğini iddia eden Poyraz, "Görüşmeden sonraki açıklamalar da amacına uygun bir ziyaret olduğunu gösteriyor. Taahhüt içeren bir toplantı olmadığı ifade edildi. Zaten Sayın Kılıçdaroğu'nun da Millet İttifakı adına bir taahhütte bulunma yetkisi yok. O yetki Millet İttifakı paydaşlarına aittir. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi." dedi.

        HDP'NİN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİNE KAÇAMAK YANIT: KENDİ KARARI
        HDP'nin aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği kesinken konuya ilişkin kaçamak bir yanıt veren Poyraz, "Biz HDP'nin kimi tercih edeceğine ilişkin bir şey söyleyebilir miyiz? Şimdi HDP aday çıkarmama kararı almış. Bu da HDP'nin kendi kararı. " dedi.

        GAZ ALMA TİYATROSU
        Ortaya çıkan bu tablo İYİ Parti'nin farklı açıklamalarla gaz alma ve HDP'ye yeşil ışık yakma politikasını bir tiyatro ile sürdürdüğünü gösterdi.

        Sabah Yazarı Hasan Basri Yalçın da tam bu konuya dikkat çeken önemli bir yazı kaleme aldı.

        Yavuz Ağıralioğlu'nu 'İyi polisi' oynayarak gaz aldığına dikkat çeken Yalçın şunları yazdı;

        "İyi Parti kan kaybının farkında. Yavuz Ağıralioğlu hep bu tür krizler esnasında boy gösterip milliyetçiler nezdinde iyi polis rolünü oynamıştı. Şimdi de yaptığı bundan ibaret. Gerçek bir hesaplaşma değil.

        HDP İLE PAZARLIK BU KADAR ZAMAN SONRA MI AKLINA GELDİ?
        HDP ile masanın ilişkisini yeni mi fark etmiş? Bu çıkışı yapmak, masa kavgasının üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra mı aklına gelmiş?

        Bu çıkışın da aslında "gaz almak" dışında bir anlamı da yok. İyi Parti, edilgen konuma düştüğünden kaybettiği oyları geri çağırıyor ama bu saatten sonra biraz zor."

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        Haberler Güncel İYİ tiyatroda 2. perde! Yavuz Ağıralioğlu gaz alıyor... Uğur Poyraz HDP'ye yeşil ışık yakıyor!
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