İYİ tiyatroda 2. perde! Yavuz Ağıralioğlu gaz alıyor... Uğur Poyraz HDP'ye yeşil ışık yakıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun kirli pazarlıklar ve büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Meral Akşener'in 3 Mart'ta kalkıp 6 Mart'ta oturduğu ve Akşener'in tabiriyle "kumar masa"sının gizli ortağı HDP de görünür olmaya başladı.
Terör örgütü PKK Kandil'den 6'lı koalisyona "yolunuz açık" mesajları gönderirken başını terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin çektiği Türkiye İşçi Partisi'nin de içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı da 'aday çıkarmayacağız' diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
YAVUZ AĞIRALİOĞLU GAZ ALDI
Bu noktada İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu milliyetçi tabanın gazını almak için sahneye çıktı.
ÖNCE MASAYA SALLADI
Öyle ki kendilerini masada pusu kurulduğunu iddia eden Yavuz Ağıralioğu, "Bölücülüğün pazarlık masasını kurdular. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dedik, Güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu modelini bulduk. PKK'yı övenlerin pazarlık ettiği masadır bu." çıkışını yaptı ancak istifa etmedi.
SONRA KIRGIN DA OLSAK OY VERİLECEK DEDİ
Yavuz Ağıralioğlu bu çıkışından üç gün sonra Habertürk yayınında "Genel Başkanın istişare sürecine dahil olduğu iradesini beyan ettiği işte mızıkçılık yapacak iradeyi temsil etmiyorum. Milletten duyduğumu masaya arz ediyorum. Oyların kırgın verileceğini, kızgın verileceğini hırpalanmış verileceğini duyulsun istiyorum" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini söyledi.
AMA İSTİFA ETMEDİ
Ağıralioğlu yayının ardından Twitter'dan bu kez yine açıklamalarda bulundu. Yine benzer sözler sıralayan Ağıralioğlu, "Şahsiyetimi ve iddialarımı, sahici olmayan bir sahte sürece kurban etmeyeceğim. Doğruyu söylerken susmamızın beklendiği bir ortamda, inanmadığımıza inanıyor gibi, güvenmediğimize güveniyor gibi davranmaktansa kendimi milletimizin vicdanına emanet ediyorum." dedi.