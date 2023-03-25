İYİ tiyatroda 2. perde! Yavuz Ağıralioğlu gaz alıyor... Uğur Poyraz HDP'ye yeşil ışık yakıyor!

SAMİMİYSE NİYE İSTİFA ETMEDİ?

Tam da bu noktada ikiyüzlü ve gaz alma girişimi açığa çıktı.



CHP'yi hedef alarak İYİ Parti tabanının gazını alma girişiminde bulunan Yavuz Ağıralioğlu, bunca lafın üzerinde istifa etmeyerek samimiyetten uzak bir tutum çizdi.



İP'Lİ UĞUR POYRAZ'IN AÇIKLAMALARI GAZ ALMA SİYASETİNİ DOĞRULADI!

Bugün ise İYİ Parti Genel Sekreteri ve aynı zamanda Akşener'in avukatı olan Uğur Poyraz'ın yaptığı açıklamalar İYİ Parti'nin tam bir tiyatro sergilediğini doğruladı.

Öyle ki milliyetçi tabanın gazı alındıktan sonra konuşan Poyraz, Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarının kendisini bağladığını belirterek HDP'ye yeşil ışık yaktı.

"YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN KENDİ GÖRÜŞLERİDİR"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Diken'e konuşan İYİ Partili Uğur Poyraz Ağıralioğlu ile ilgili şunları söyledi;

"Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklaması, Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin. Sayın Ağıralioğlu ile olaylara bakış açımız her zaman aynı değildir. Kendisi iyi bir hatiptir, zeki bir siyasetçidir. İYİ Parti'de Genel İdare Kurulumuzda, ilgili kurullarda tüm kararları istişare ediyor ve ortak karar alıyoruz tüm konularda. Ama İYİ Parti'de siyaset yapan herkes için burası bir askeri tabur değil. Burada tornadan çıkmış gibi konuşmak durumunda değiliz.

Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklaması da Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin. Kendisi de bugüne kadar yaptığı konuşmalardan ayrı olarak defaatle, "Bunlar benim kişisel görüşümdür" dedi. Bu da, Meclis'te mebus olmanın ona tanıdığı bir hak ve İYİ Parti'nin içselleştirdiği demokrasi kültürünün bir sonucu. Yavuz Ağıralioğlu bu beyanlarda bulunabilir, önemli olan bu beyanlar içerisinde hakaret, ötekileştirme, ayrıştırma dili kullanılmamasıdır. Fikirlerini, kaygılarını elbette ifade edebilir. Bunlar kendisinin de ifade ettiği gibi kendi görüşleridir. "