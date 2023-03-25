İçi alev alev iman, dışı pırıl pırıl Türklük: Vefatının 14. yılında Muhsin Yazıcıoğlu rahmetle anılıyor

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden tam 14 yıl geçti. 2009 yılında Kahramanmaraş'ta helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Yazıcıoğlu, vefatının yıl dönümünde rahmetle anılıyor. Türk siyasi hayatına haksızlıklara karşı verdiği mücadelesiyle damgasını vuran Yazıcıoğlu, siyaset tarihinin son kırk yılının en etkin liderleri arasında yer aldı.
"ÜŞÜYORUM" ŞİİRİ SİMGE OLDU
Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi yaşamı boyunca hafızalara kazınan sözleri şöyle: "Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünya için, bu kadar fırıldak olmaya gerek yok.", "Firavun'a karşı çıkmak yetmez, Musa'nın yanında olmak gerekir.", "Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz"
Taceddin Dergahı'na defnedilen Yazıcıoğlu'nun, Mamak Cezaevi'nde bulunduğu dönemde yazdığı "Üşüyorum" başlıklı şiir, ölümünden sonra simge haline geldi.
"EN İTİBARLI VE EN AHLAKLI LİDERDİ"
Sabah gazetesinin haberine göre; Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, şunları söyledi: "Muhsin Yazıcıoğlu, her zaman çok özel bir konumda yer aldı. Çocukluğundan 1980 darbesine kadar geçen süreçte Ülkü Ocakları'nda; 1980 darbesinden 1987'ye kadar cezaevinde; cezaevinden tahliye olduğu 1987 yılından vefatına kadar; ayrı ayrı, birlikte olduğu, beraber çalıştığı herkes için, bizim de mensubu olduğumuz hareketin, en itibarlı, en güvenilir en ahlaklı, en sevilen ferdi oldu."
"HEP İYİLİĞİNE ŞAHİT OLDUK"
"Türkiye'nin, bir çatışma ortamı oluşturulup iç savaşa sürüklenmeye çalışıldığı, NATO'nun ya da Doğu Bloku'nun bir uydusu haline getirilmeye zorlandığı 70'li yıllar; 1980 Darbesiyle birlikte, hukukun, insan haklarının, hatta bütünüyle insanlığın rafa kaldırıldığı mahkeme ve tutukluluk şartları; tahliyesinden sonra, önce camiamızın tüm detaylarını yakından bildiği, cezaevlerinde yatan arkadaşlarımıza, onların ailelerine ve 12 Eylül öncesinde şehit edilen arkadaşlarımızın yakınlarına el uzatmak amacıyla kurulan SOGEV'de, yine darbe sonrası büyük imkansızlıklarla kurulan ve mensuplarımızı bir arada tutmaya çalıştığımız MÇP'de, sonrasında artık orada kalmasının mümkün olmaması nedeniyle Büyük Birlik Partisi'nde, büyük imkansızlıklarla geçen çok zor dönemleri yaşadık. Bu yıllarda, hayatının her gününü bizlerle, arkadaşlarıyla birlikte yaşadı ve bizim "kötü" olarak nitelendirebileceğimiz hiçbir fiilin içinde yer almadı."