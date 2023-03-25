İçi alev alev iman, dışı pırıl pırıl Türklük: Vefatının 14. yılında Muhsin Yazıcıoğlu rahmetle anılıyor

Onu tanımış olmak, onun arkadaşı olmak, onunla bir mücadelenin içinde olmak dolayısıyla hep gurur duyduk, gurur duymaya devam edeceğiz. İnandığı gibi, inançları için, ülkesi ve milleti için, arkadaşları için yaşadı; inandığı gibi, inançları için, ülkesi ve milleti için, arkadaşları için, davası için her türlü fedakarlığı yaptı. Muhsin Yazıcıoğlu müstesna bir insandı."

"SADECE LİDERİMİZİ KAYBETMEDİK"

"Biz, sadece liderimizi değil, çocukluk yıllarından bugüne hayatının her günü gözler önünde olan ve hayatının hiçbir noktasında zerre ölçüde leke barındırmayan cesur, çalışkan, fedakâr bir dava arkadaşımızı, liderimizi kaybettik. O, pek çok arkadaşımız için, liderimiz olmasının yanında, aynı zamanda, ailelerimizin en önemli ve en değerli ferdi yakınlığıyla, hayatlarımızın bir parçasıydı.