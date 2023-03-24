Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.03.2023 19:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2023 23:10
    ABONE OL

    İYİ tiyatro, danışıklı dövüş! Yavuz Ağıralioğlu her şeyi dedi bir 'istifa' diyemedi: Tüm bu yaygara parti tabanının gazını almak için

    6'lı koalisyonla HDP'nin resmileşen ittifakının etkileri sürerken İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP'yi hedef alarak parti tabanının gazını almak için kolları sıvadı. "Masada bize pusu kuruldu, Kılıçdaroğlu bizimle helalleşsin, rencide edildik, ben bu vebale ortak olmam" diyen ancak bir türlü istifa diyemeyen Ağıralioğlu'nun danışıklı dövüş üzeri samimiyetsiz çıkışı tepki çekti. Ağıralioğlu'nun İYİ Parti talimatıyla 'Kılıçdaroğlu'na verilecek oyların kırgın, kızgın ve hırplanmış olacak' algısını yayma girişimi de dikkatlerden kaçmadı.

    takvim.com.tr
    Yavuz’dan ’Ağır’ bombardıman! Nezaketsizler...

    Türkiye, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun küçük hesaplaşma, kavga ve kaosuna şahit oluyor.

    Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ortaklarından şartlı 'evet' alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk destek HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.


    Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler açığa çıktı. Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.

    DANIŞIKLI DÖVÜŞ: HER ŞEY PARTİ TABANININ GAZINI ALMAK İÇİN...
    6'lı koalisyonla HDP'nin resmileşen ittifakı, Kandil'den gelen 'önünüz açık' mesajlarının etkileri sürerken İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.

    Partisi adına değil kendi adına konuştuğunu belirten Ağıralioğlu, "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadeleriyle masada kendi isteklerinin kabul edilmediğini belirterek CHP'yi hedef aldı, İYİ Parti tabanının gazını aldı.


        KK'DAN CEVAP GECİKMEDİ: "KİMSE ENDİŞE ETMESİN HEPİMİZ MİLLİYETÇİYİZ"
        Kılıçdaroğlu'ndan Ağıralioğlu'na cevap gecikmedi.

        "Bir siyasi parti 7 milyon oy alıyorsa onları düşman mı ilan edeceğiz?" diyerek Ağıralioğlu'na tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Artık kavgaları bir kenara bırakmalıyız. "Milliyetçilikle hiç kimse endişe etmesin hepimiz milliyetçiyiz!" ifadelerini kullandı.




        Bu yaşananların gölgesinde tüm odakları üzerine toplayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan çarpıcı bir çıkış daha geldi.

        "KABUL EDİLEMEZ CÜRETKARLIK"
        Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı tutum sergileyen Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş uğruna masayı dağıttığı geceyi hatırlatan Ağıralioğlu, "Mutabakat metninin "Siz imzalamasanız da olur" cüretkarlığını kabul edilebilir bulmadık" ifadelerini kullandı.

        "RENCİDE EDİLDİK, KILIÇDAROĞLU BİZİMLE HELALLEŞSİN"
        Rencide edildiklerini söyleyen Ağıralioğlu, söylediklerinin ciddiye alınmadığını belirterek Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin İYİ Partililerle de helalleşmesi gerektiğini söyledi.



        "Bu rencide edilmişlik teşkilatta motivasyon düşüklüğüne sebep oldu. O iki üç günlük travma anketlerde kendisini gösterdi."

        Yaşanan olaylar sonrası kaos ortamının İYİ Parti'nin gücünü kırdığını ifade eden Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'nin günün kırılmasının nedeni nezaketsizlik" diyerek CHP'yi ve masadaki diğer 4 koalisyon ortağını hedef aldı.





            HER ŞEYİ DEDİ, BİR 'İSTİFA' DİYEMEDİ...
            Her şeyi diyen ancak bir türlü 'istifa' diyemeyen Yavuz Ağıralioğlu'nun danışıklı dövüş üzeri yaptığın çıkışını Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla da süsledi.

            İşte Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satır başları;

            Elli yıllık ömrümü ve mücadelemi sadece ve sadece kendisine adadığım; Aziz Türk Milleti: Bildiğiniz üzere, siyaseti kalbimle yapıyorum ve hep muhafaza etmeye gayret gösterdiğim nezaketli bir üslup hattı üzerinde konuşmaya gayret ettim, eleştirilerimi yaptım ve de mücadele ettim.

            Bugüne kadar da hep inandıklarımı konuştum, hep kalbimden gelenleri ve doğru bildiklerimi söyledim. Hiç riyakârlık yapmadım, milletime hiç yalan söylemedim, ne arkadaşlarımı ne milletimi kandırmadım ve bilerek yanlışı savunmadım. Bu dosdoğru istikamet üzere de bir hat inşa ettim.



            Siyasi rakiplerimize tenkitlerimizi ifade ederken kullandığım dile özellikle dikkat ettim. Ayrıştıran, kutuplaştıran ve milletimizi bıktıran kavga, hakaret ve tehdit diline de asla tevessül etmedim. Milletimizin hakkı için haykırdım ve doğru bildiklerimi de ısrarla savundum.




            Bildiğiniz üzere, TBMM'de düzenlediğim basın toplantısı ile itirazlarımı ve şerhlerimi de ilkeli siyaset ve şahsiyetimize borcumuzun bir gereği olarak milletim ile paylaştım. Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle de partimize 28. dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım.

            İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır. Parti teşkilâtlarımızın hissiyatı ise bilinsin, duyulsun istiyorum. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım.



                Benim kararım, daha önce ifade ettiğim kendi sözlerimin gereğidir. Beş yıldır birlikte mücadele ettiğim; kendilerini çok sevdiğim, kendilerinin de beni çok sevdiğine inandığım İYİ Parti ailesinin hiçbir ferdinin, bu itiraz sebebiyle üzülmesini ve itham edilmesini de asla istemem.


                RİYAKAR SİYASET: SAMİMİYSE NİYE İSTİFA ETMEDİ?
                Tam da bu noktada ikiyüzlü siyaset açığa çıktı...

                CHP'yi hedef alarak İYİ Parti tabanının gazını alma girişiminde bulunan Yavuz Ağıralioğlu, bunca lafın üzerinde istifa etmeyerek samimiyetten uzak bir tutum çizdi.

                "Milletten duyduğumu masaya arz ediyorum" diyen Ağıralioğlu'nun İYİ Parti talimatıyla 'Kılıçdaroğlu'na verilecek oyların kırgın, kızgın ve hırplanmış olacak' algısını yayma girişimi de dikkatlerden kaçmadı.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Orhaneli’ne AB standartlarında arıtma
                Haberler Güncel İYİ tiyatro, danışıklı dövüş! Yavuz Ağıralioğlu her şeyi dedi bir 'istifa' diyemedi: Tüm bu yaygara parti tabanının gazını almak için
                    loading
                    SON DAKİKA