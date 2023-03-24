Türkiye, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun küçük hesaplaşma, kavga ve kaosuna şahit oluyor.
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ortaklarından şartlı 'evet' alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk destek HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.
Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler açığa çıktı. Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.
DANIŞIKLI DÖVÜŞ: HER ŞEY PARTİ TABANININ GAZINI ALMAK İÇİN...
6'lı koalisyonla HDP'nin resmileşen ittifakı, Kandil'den gelen 'önünüz açık' mesajlarının etkileri sürerken İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Partisi adına değil kendi adına konuştuğunu belirten Ağıralioğlu, "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadeleriyle masada kendi isteklerinin kabul edilmediğini belirterek CHP'yi hedef aldı, İYİ Parti tabanının gazını aldı.