



"Bu rencide edilmişlik teşkilatta motivasyon düşüklüğüne sebep oldu. O iki üç günlük travma anketlerde kendisini gösterdi."

Yaşanan olaylar sonrası kaos ortamının İYİ Parti'nin gücünü kırdığını ifade eden Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'nin günün kırılmasının nedeni nezaketsizlik" diyerek CHP'yi ve masadaki diğer 4 koalisyon ortağını hedef aldı.