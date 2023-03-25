Togg'a büyük ilgi! 12 binden 20 bine çıkarıldı! Tarih değişti...

Togg'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz. http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor. Ön sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.