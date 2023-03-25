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    • 25.03.2023 13:12
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    Togg'a büyük ilgi! 12 binden 20 bine çıkarıldı! Tarih değişti...

    Vatandaşların Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a gösterdiği yoğun ilgi karşılıksız kalmadı. Togg çekilişle teslim edilecek araç sayısının 12 binden 20 bine çıkarırken çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.

    takvim.com.tr
    Togg’a büyük ilgi!

    Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un satışa sunulan ilk modeli 'T10X' için vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

    Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un ilk modeli, 17 Mart'ta ön siparişle satışa sunuldu. Şirket, dün ön siparişler hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulunarak C-segment SUV modeli 'T10X' için bir haftada 100 bin ön sipariş geldiğini açıkladı.

    YOĞUN İLGİ SONRASI SAYI ARTIRILDI
    Vatandaşların Togg'a gösterdiği yoğun ilgi karşılıksız kalmadı. Çekilişle teslim edilecek araç sayısı 12 binden 20 bine çıkarılırken çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.

    Togg'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz. http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor. Ön sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.

    Ön sipariş sürecinde ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılacak transferler 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00'ye kadar işleme alınacak ve aynı gün saat 22.00'de ön sipariş sistemi kapatılacaktır."

    VİDEO PAYLAŞILDI
    Öte yandan Togg'un paylaştığı videoda fabrika içinden görüntüler yer alırken üretim bandıdaki araçlar da görüldü.

        KILIÇDAROĞLU HEDEF ALMIŞTI: NEREDE?
        CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Togg'u hedef alarak, "Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu?" demişti.

        Kılıçdaroğlu Togg'u şu sözlerle hedef almıştı;

        "Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, işadamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?"
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        Haberler Güncel Togg'a büyük ilgi! 12 binden 20 bine çıkarıldı! Tarih değişti...
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