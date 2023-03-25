Togg'a büyük ilgi! 12 binden 20 bine çıkarıldı! Tarih değişti...

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un satışa sunulan ilk modeli 'T10X' için vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un ilk modeli, 17 Mart'ta ön siparişle satışa sunuldu. Şirket, dün ön siparişler hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulunarak C-segment SUV modeli 'T10X' için bir haftada 100 bin ön sipariş geldiğini açıkladı.
YOĞUN İLGİ SONRASI SAYI ARTIRILDI
Vatandaşların Togg'a gösterdiği yoğun ilgi karşılıksız kalmadı. Çekilişle teslim edilecek araç sayısı 12 binden 20 bine çıkarılırken çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.
Togg'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz. http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor. Ön sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.
Ön sipariş sürecinde ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılacak transferler 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00'ye kadar işleme alınacak ve aynı gün saat 22.00'de ön sipariş sistemi kapatılacaktır."
VİDEO PAYLAŞILDI
Öte yandan Togg'un paylaştığı videoda fabrika içinden görüntüler yer alırken üretim bandıdaki araçlar da görüldü.