Bakanlar ilk iftarını depremzedelerle açtı!

BOZDAĞ, DİYARBAKIR'DA İFTARINI AÇTI

Ramazan ayı gelmesine rağmen görevlerini bir an bile olsun aksatmayan bakanlar, bugün depremzede vatandaşlarımızla birlikte oruçlarını açtı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çeşitli temaslarda bulunup, esnaf ziyareti gerçekleştiren Bozdağ, beraberinde Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve bazı kamu kurum temsilcileri ile Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Selahattin Eyyübi Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedelerle iftar yaptı.

ŞENTOP İLK İFTARINI HATATY'DA YAPTI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımların yaşandığı Hatay'da incelemelerde bulundu. İlk olarak Narlıca'daki çadır kentte depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Şentop, daha sonra Kırıkhan ilçesindeki çadır kenti ziyaret etti. Ramazan ayının ilk iftarını depremzedelerle birlikte iftar çadırında yapan Şentop, tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



