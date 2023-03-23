Bakanlar ilk iftarını depremzedelerle açtı!

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremleri nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde de ilk iftar buruk karşılandı. Devlet yaraları sarmak için çalışmalarını hızla sürdürürken bakanlar ve TBMM Başkanı Şentop ilk iftarını depremzedelerle açtı.
BAKAN VARANK İLK İFTARI HATAY'DA YAPTI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay'da depremzedelerle çadır kentte iftar yaptı. Antakya ilçesindeki Orhanlı Çadır Kent'e gelen Varank, orucunu depremzedelerle birlikte açıp bir süre onlarla sohbet etti.
BAKAN KASAPOĞLU DEPREMZEDE GENÇLERİN YANINDAYDI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, depremden etkilenenlerin misafir edildiği Bakanlık bünyesindeki Mersin Kız Öğrenci Yurdu ve Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Ramazan ayının ilk iftarı için aynı yerleşkedeki yurtların yemekhanesine geçen Kasapoğlu, tabldot alıp sıraya girdi, masalarına konuk olduğu afetzedelerle hem orucunu açtı hem de sohbet etti.