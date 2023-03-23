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    • 23.03.2023 23:33
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    • 23.03.2023 23:33
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    Bakanlar ilk iftarını depremzedelerle açtı!

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde depremzedeler ilk iftarlarını yaptı. Asrın felaketinin ardından ilk iftarlarını açan depremzedelere bakanlar ve TBMM Başkanı Şentop da eşlik etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakanlar ilk iftarını depremzedelerle açtı!

    "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremleri nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde de ilk iftar buruk karşılandı. Devlet yaraları sarmak için çalışmalarını hızla sürdürürken bakanlar ve TBMM Başkanı Şentop ilk iftarını depremzedelerle açtı.



    BAKAN VARANK İLK İFTARI HATAY'DA YAPTI
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay'da depremzedelerle çadır kentte iftar yaptı. Antakya ilçesindeki Orhanlı Çadır Kent'e gelen Varank, orucunu depremzedelerle birlikte açıp bir süre onlarla sohbet etti.

    BAKAN KASAPOĞLU DEPREMZEDE GENÇLERİN YANINDAYDI

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, depremden etkilenenlerin misafir edildiği Bakanlık bünyesindeki Mersin Kız Öğrenci Yurdu ve Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Ramazan ayının ilk iftarı için aynı yerleşkedeki yurtların yemekhanesine geçen Kasapoğlu, tabldot alıp sıraya girdi, masalarına konuk olduğu afetzedelerle hem orucunu açtı hem de sohbet etti.

        KARAİSMAİLOĞLU, İLK ORUCU KAHRAMANMARAŞLI DEPREMZEDELERLE AÇTI
        Bakan Akar'ın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, ramazan ayının ilk iftarını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremzedelerle yaptı.

        Bakan Karaismailoğlu, buradaki vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        AKAR İLK İFTARI MEHMETÇİK İLE YAPTI
        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, ramazanın ilk iftarını depremden etkilenen birlikler arasında yer alan Hatay'ın Serinyol ilçesindeki 8. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli personelle yaptı.

            ERSOY DA DEPREMZEDELERLE İLK ORUCU AÇTI
            Çavuşoğlu'nun ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki Teknokent Konteyner Kenti'ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buradaki iftar çadırında depremzedelerle ramazan ayının ilk orucunu açtı.


            ÇAVUŞOĞLU'NUN ADRESİ MALATYA OLDU
            Bozdağ'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesine geldi. Ramazanın ilk günü Nurdağı'na gelen Bakan Çavuşoğlu, konteynerkentte bulunan depremzedeler ile bir araya geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, ezanın okunması ile ilk iftarını da depremzedeler ile birlikte yaptı.

            BOZDAĞ, DİYARBAKIR'DA İFTARINI AÇTI
            Ramazan ayı gelmesine rağmen görevlerini bir an bile olsun aksatmayan bakanlar, bugün depremzede vatandaşlarımızla birlikte oruçlarını açtı.
            Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çeşitli temaslarda bulunup, esnaf ziyareti gerçekleştiren Bozdağ, beraberinde Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve bazı kamu kurum temsilcileri ile Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Selahattin Eyyübi Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedelerle iftar yaptı.

            ŞENTOP İLK İFTARINI HATATY'DA YAPTI

            TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımların yaşandığı Hatay'da incelemelerde bulundu. İlk olarak Narlıca'daki çadır kentte depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Şentop, daha sonra Kırıkhan ilçesindeki çadır kenti ziyaret etti. Ramazan ayının ilk iftarını depremzedelerle birlikte iftar çadırında yapan Şentop, tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik etti.

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            Haberler Güncel Bakanlar ilk iftarını depremzedelerle açtı!
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