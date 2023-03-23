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    Koalisyonun gizli ortağı HDP masa altından çıktı! Gözler Meral Akşener'e çevrildi! Şimdi ne yapacak?

    Akşener, “HDP masaya gelemez” dedi. Demirtaş, “Bizim oylarımıza muhtaçsınız” cevabını verdi! Partisi de dün resmen 7. ortak olarak masaya eklendi! Desteğini ilan etti. Gözler, Meral Hanım'a çevrildi! Öte yandan İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, HDP ile yapılan pazarlıklara isyan etti. CHP’ye sert tepki gösterdi...

    Yine golü ’7’

    Akşener, bugüne dek hep milliyetçi nidalar attı! Sözde HDP'ye karşı çıktı! "Masaya gelemezler, bizle görüşemezler" diyerek parti tabanını yumuşattı! Demirtaş da durmadı. Edirne Cezaevi'nden mektup yazdı!



    "Yerel seçimde oyumuzu alırken sustunuz" diye hatırlattı! Akşener'in 'gık'ı çıkmadı! Ve terörle arasına mesafe koymayan HDP masada yerini aldı! Herkes aynı soruya takıldı: Meral Hanım şimdi ne yapacak?



    MASAYA AĞIR BOMBA
    İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, aday belirleme sürecinde yaşanan kavgalar sonrasında İYI Parti'ye yönelik tepkilere ve HDP-Kemal Kılıçdaroğlu ilişkisine isyan etti. CHP'ye çok ağır sözlerle yüklendi:
    Akşener masada dayatmayla karşı karşıya kaldı. Bize pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi duyuluyor diye bize küfür edilmesinden rahatsızız.
    Meral Akşener'in tahammül ederek bütün bu süreçlerin içerisinde bugüne getirdiği mücadelede kendisine pusu kurulmasından rahatsızız.
    Ana muhalefet partisinin "Kazanabiliriz" duygusunun mimarı olan partiye 3 günde 30 yıllık küfür edildi. Bölücülük cumhurbaşkanlığı pazarlığı olamaz.
    Cumhurbaşkanlığı masasını bölücülükle pazarlık masasına çevirdiniz.
    İYİ Parti masada 5 yıldır ağır hakarete uğruyor. HDP'nin içine dahil olduğu denklemde defalarca ifade ettik, biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız.
    Devlete katil dediler, PKK'ya katil diyemediler. Terörün olduğu yerde kalmayız.

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    Haberler Güncel Koalisyonun gizli ortağı HDP masa altından çıktı! Gözler Meral Akşener'e çevrildi! Şimdi ne yapacak?
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