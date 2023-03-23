Koalisyonun gizli ortağı HDP masa altından çıktı! Gözler Meral Akşener'e çevrildi! Şimdi ne yapacak?





MASAYA AĞIR BOMBA

İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, aday belirleme sürecinde yaşanan kavgalar sonrasında İYI Parti'ye yönelik tepkilere ve HDP-Kemal Kılıçdaroğlu ilişkisine isyan etti. CHP'ye çok ağır sözlerle yüklendi:

Akşener masada dayatmayla karşı karşıya kaldı. Bize pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi duyuluyor diye bize küfür edilmesinden rahatsızız.

Meral Akşener'in tahammül ederek bütün bu süreçlerin içerisinde bugüne getirdiği mücadelede kendisine pusu kurulmasından rahatsızız.

Ana muhalefet partisinin "Kazanabiliriz" duygusunun mimarı olan partiye 3 günde 30 yıllık küfür edildi. Bölücülük cumhurbaşkanlığı pazarlığı olamaz.

Cumhurbaşkanlığı masasını bölücülükle pazarlık masasına çevirdiniz.

İYİ Parti masada 5 yıldır ağır hakarete uğruyor. HDP'nin içine dahil olduğu denklemde defalarca ifade ettik, biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız.

Devlete katil dediler, PKK'ya katil diyemediler. Terörün olduğu yerde kalmayız.

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