CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde vurgun: İntihar eden personel gizlice defnedildi

Geçtiğimiz Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'ne gönderilen bir ihbar mektubuyla ortaya çıkmıştı. İhbar mektubunun ardından İçişleri Bakanlığı; Çanakkale Belediyesi'nde son dönemde bazı usulsüzlüklerin yaşandığı, bazı personelin evrakta sahtecilik yaparak zimmetine para geçirdiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
SAĞLIK RAPORU ALDI
Soruşturma kapsamında bakanlıktan iki, Sayıştay'dan ise dört müfettiş iddiaların incelenmesi için belediyeye gönderildi. Geçtiğimiz Ocak ayında belediyeye gelen müfettişler; iddiaların odağında olan insan kaynakları departmanında inceleme başlattı.
Tüm dosyaları incelemeye alan müfettişler, 350'ye yakın belediye işçisinin maaş, tahakkuk, bordrolama ve özlük haklarından sorumlu Murat Y.'nin bir hafta önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek rapor aldığını belirledi.
GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI
İddiaya göre müfettişler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Hülya Aydın'dan Murat Y'nin takip ettiği dosyaları isteyerek incelemeye başladı. Soruşturma kapsamında müfettişler, Murat Y.'nin tüm belediye personelinin maaşının aktarıldığı, sadece kendisinin özel şifreyle girebildiği dosyalama sistemine de girerek ödemeleri takibe aldı.
EMEKLİLERİ ÇALIŞIYOR GÖSTERMİŞ
Yapılan incelemelerde müfettişler; Murat Y.nin belediyeden emekli olan 9 personeli hala belediyede çalışıyor gibi göstererek maaşlarını kendi hesabına aktardığını belirledi. Bu sistemle Murat Y.nin 2019 yılından bu yana hesabına milyonlarca lira aktardığı tespit edilirken, Murat Y'nin insan kaynakları müdürünün şifresini de kırarak banka ile yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.