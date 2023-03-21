CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde vurgun: İntihar eden personel gizlice defnedildi

Tüm dosyaları incelemeye alan müfettişler, 350'ye yakın belediye işçisinin maaş, tahakkuk, bordrolama ve özlük haklarından sorumlu Murat Y.'nin bir hafta önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek rapor aldığını belirledi.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre müfettişler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Hülya Aydın'dan Murat Y'nin takip ettiği dosyaları isteyerek incelemeye başladı. Soruşturma kapsamında müfettişler, Murat Y.'nin tüm belediye personelinin maaşının aktarıldığı, sadece kendisinin özel şifreyle girebildiği dosyalama sistemine de girerek ödemeleri takibe aldı.