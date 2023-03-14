İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" görüşünün ardından yürütülen pazarlıklar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti.
EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'IN İSMİ METİNDE GEÇİRİLMEDEN GÖNDERME YAPILDI
Öte yandan toplantı sonrası yayımlanan 6'lı koalisyonun mutabakat metninde bir ayrıntı dikkat çekti.
Yapılan açıklamada Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.
AKŞENER-İMAMOĞLU-YAVAŞ'IN SURATLARI KRİZİ AÇIK ETTİ
Yaşanalara ilişkin çarpıcı bir detay da asık suratlar oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklanırken Akşener mutsuz bir ifade ile görülürken CHP Genel Merkezi önünde yapılan konuşmada ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın suratları benzer ifadeyi aldı.
ERSAN ŞEN O GÖRÜŞMEYİ ANLATTI!
Yaşananların siyasetteki yankıları sürerken Ersan Şen bomba bir detayı anlattı.
6'lının kavgası sonrası İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi dillendirilen Ersan Şen, geçtiğimiz Cuma günü Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Akşener ile yaklaşık 4 saatlik bir görüşme yaptığını belirten Ersan Şen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı durumunda ortaya çıkacak olan masadaki 5 liderin ve 2 belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcılığını ifade eden 1+5+2 formulünün büyük rahatsızlık yarattığını söyledi.