"Aslında öneri değil... Sayın Akşener, 'Benden öneri gitmedi bana bazı seçenekler geldi ben de bu seçenekler arasında 1. Sırada 2 aday adayından bahsettim kabul görmezse farklı bir seçenek olarak yapıcı olmak anlamında onu tercih ettim ama' dedi. 6 Mart tarihindeki toplantıda sürecin 1+5+2'ye evrildiğini ifade etti. Bunda bir tereddüt yok. Çünkü Akşener'in Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir talebi yok orada sert bir görüşme geçiyor."