Milli Savunma Bakanı Akar Iraklı mevkidaşıyla görüştü

AKAR TERÖRÜ BİTİRMEK KARARLILIĞINI DİLE GETİRDİ

Görüşmede, Akar tarafından, terör örgütü PKK'nın hem Türkiye hem Irak için tehdit oluşturduğu, Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının sınır ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutları ve halkını korumak, terörü bitirmekteki kararlılığı dile getirildi.

AKAR dahil savunma sanayii alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesine vurgu yaptı.

SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE VURGU YAPILDI

Milli Savunma Bakanı Akar'ın ayrıca terörle mücadelede hak, hukuk ve karşılıklı saygı içinde gerçekleştirilecek işbirliğinin önemine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Irak Silahlı Kuvvetleri arasında karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımı ile ortak eğitim ve tatbikatların artırılmasına, tedarik, lojistik, bakım ve onarım dahil savunma sanayii alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesine vurgu yaptığı belirtildi.