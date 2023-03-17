Koltuk savaşı başladı! Mansur Yavaş genel başkanların yardımcılığından rahatsız! Planı itiraf etti

MANSUR YAVAŞ'TAN İTİRAF

Mansur Yavaş Akşener'in masadan kalktıktan sonra yaşanan süreci anlattı. Habertürk'te Fatih Altaylı'ya konuk olan Yavaş 5 genel başkanın yardımcı ilan edilmesinden rahatsız olduğunu ifade ederek onların milletvekili olarak partilerinin başında durması gerektiğini söyledi.

5 GENEL BAŞKAN YARDIMCI DEĞİL MİLLETVEKİLİ OLSUN

Yavaş şu açıklamayı yaptı;

"Meral hanım önerdi masaya gitti ama şunu yapamadık… Normalde ben tabii böyle bir olay son gün oldu. Birkaç saate sıkıştı. Biraz daha vaktimiz olsa şunu önerecektik; Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sayın Ekrem İmamoğlu ile beni ilan edelim diğer genel başkanlar da milletvekili olsunlar ve partilerinin başında olsunlar ben hala onun doğru olduğuna inanıyorum."