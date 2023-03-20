Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı sözleri 6'lı koalisyonu karıştırdı: Randevu vermeyecekler!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta ağır sözlerle dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" görüşünün ardından yürütülen pazarlıklarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN İSMİ METİNDE GEÇİRİLMEDEN ATIF YAPILDI
Öte yandan toplantı sonrası yayımlanan 6'lı koalisyonun metninde dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.
Metinde Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.
AKŞENER-İMAMOĞLU-YAVAŞ'IN SURATLARI KRİZİ AÇIK ETTİ
Yaşanalara ilişkin çarpıcı bir detay da asık suratlar oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklanırken Akşener mutsuz bir ifade ile görülürken CHP Genel Merkezi önünde yapılan konuşmada ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın suratları benzer ifadeyi aldı.
MANSUR YAVAŞ'TAN İTİRAF
Mansur Yavaş Akşener'in masadan kalkmasının ardından yaşanan süreci anlattı.