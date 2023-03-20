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    • 20.03.2023 09:59
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    Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı sözleri 6'lı koalisyonu karıştırdı: Randevu vermeyecekler!

    Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'noter ve kumar masası' diye adlandırdığı 6'lı koalisyona "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olacak" denmesinin ardından geri döndü. Açıklanan ortak mutabakata göre Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve diğer 5 siyasi partinin genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Yönetime damdan düşer gibi dahil olan Mansur Yavaş anlaşılan o ki partilerin genel başkanlarının yardımcı olmasını istemiyor. Bunu da katıldığı televizyon programında dile getirdi. Peki Yavaş'ın sözleri 6'lı koalisyonun masanında bomba etkisi yaratmadı mı? Tabiki yarattı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu suskun ama diğer liderler tepkili. Akşener dışında Mansur Yavaş’a destek yok. O nedenle Millet İttifakı’nda bazı partiler Mansur Yavaş’a randevu vermeyebilirler." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    6’lı koalisyonu karıştırdı: Randevu vermeyecekler!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta ağır sözlerle dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" görüşünün ardından yürütülen pazarlıklarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti.

    İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN İSMİ METİNDE GEÇİRİLMEDEN ATIF YAPILDI
    Öte yandan toplantı sonrası yayımlanan 6'lı koalisyonun metninde dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.

    Meral Akşener'in suratına dikkat! Kemal Kılıçdaroğlu kararı yüzünü düşürdü...

    Metinde Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.

    AKŞENER-İMAMOĞLU-YAVAŞ'IN SURATLARI KRİZİ AÇIK ETTİ
    Yaşanalara ilişkin çarpıcı bir detay da asık suratlar oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklanırken Akşener mutsuz bir ifade ile görülürken CHP Genel Merkezi önünde yapılan konuşmada ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın suratları benzer ifadeyi aldı.

    MANSUR YAVAŞ'TAN İTİRAF
    Mansur Yavaş Akşener'in masadan kalkmasının ardından yaşanan süreci anlattı.

        Habertürk'te Fatih Altaylı'ya konuk olan Yavaş 5 genel başkanın yardımcı ilan edilmesinin doğru olmadığını ifade ederek onların milletvekili olup partilerinin başında durması gerektiğini söyledi.

        5 GENEL BAŞKAN YARDIMCI DEĞİL MİLLETVEKİLİ OLSUN

        Yavaş şu açıklamayı yaptı;

        "Sayın Akşener büyük teveccüh gösterdi. Biz devam etmesi gerektiğini düşünüyorduk. Sayın Akşener dedi ki, 'O zaman elinizi taşın altına sokacaksınız, uzlaşma bu şekilde gerçekleşir' dedi. Bizim makam mevki derdimiz yok. Ankara, İstanbul belediye başkanlıkları güzel makamlar. Sayın Akşener'in arzusu üzerine 'Sizin orada olmanız, yönetimde etkili şekilde vatandaşla kurduğunuz bağın devam etmesi gerekir' dedi. Bu da uygun bulundu. Meral Hanım önerdi, sayın genel başkanımız da kabul etti.

        "VAKTİMİZ OLSAYDI..."
        Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın."

        Yavaş öte yandan hem Cumhurbaşkanı yardımcılığını hem de belediye başkanlığını aynı anda sürdürebileceğini iddia ederek şunları söyledi;

        "HER İKİ GÖREVİN DE SÜRDÜRÜLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
        "Belediyeleri asla kaptırmazdık. Göreve devam edeceğimiz belliydi. Görevi bırakacak olsaydık adaylığımız sözkonusuydu. Vatandaşa verdiğimiz sözü tutacağız. Adaylığa ısrarlı olmamamızın sebeplerinden bir tanesi daha önce bu yaşandı. Bizi 5 yıllığına seçtiler. Son güne kadar görevimizi sürdürmek boynumuzun borcu. Aksi takdirde Ankara halkı bizi affetmez. Hemen atama yapılmayabilir. İki görevin aynı anda sürdürebileceğini de düşünüyorum."

        YAVAŞ'IN ÖNERİSİNİ REDDETTİ

        Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bu önerisini dün gece CHP Genel Merkezindeki görüşmede reddederek şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

        "Bu benim seçim kazanacağıma inanılmıyor söylemidir, seçmende de umutsuzluk, güvensizlik oluşturur."

        SEÇİM OLMADAN KOLTUK KAVGASI BAŞLADI
        Yaşananlar ortaya çıkan koalisyon sisteminin nasıl bir koltuk savaşına gebe olduğunu gösterdi. Henüz seçim yapılmadan bile ifşa olan bu kavgalar iktidar olmaları halinde şahsi çıkarlar için ülkeyi sürükleyecekleri krizlerin habercisi niteliğinde...

        5 LİDER RAHATSIZ RANDEVU VERMEYECEKLER

        Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Akşener'in desteklediği Mansur Yavaş'ın sözlerinin diğer 5 liderde büyük rahatsızlık yarattığını söyledi.

        Selvi, "Kılıçdaroğlu suskun ama diğer liderler tepkili. Akşener dışında Mansur Yavaş'a destek yok. O nedenle Millet İttifakı'nda bazı partiler Mansur Yavaş'a randevu vermeyebilirler." ifadelerini kullandı.

            Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

            Şunu ifade ediyorlar:

            - 6 Mart'ta yayınlanan Mutabakat Metni'nin altında 6 liderin imzası var. Mansur Yavaş dahil olmak üzere herkesin mutabakata uygun hareket etmesi gerekiyor.

            YAVAŞ 7'NCİ LİDER DEĞİL

            - Millet İttifakı 6 parti tarafından oluşturuldu. Masa'da 6 lider karar alıyor. Mansur Yavaş'ın ismini Masa'ya bir lider getirdi. Mansur Yavaş 7'nci lider gibi hareket edemez, Masa'ya öneri getiremez. Masa'ya öneriyi ancak Kılıçdaroğlu üzerinden getirebilir.

            - Parti liderlerinin milletvekili olması teklifini masaya getirecek olan yine liderlerdir, Mansur Yavaş masaya teklif getiremez.

            - Kısaca 1+2+5 olarak formüle ettiğimiz, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcıları artı 5 lider de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak tanımlanan model, 6 liderin mutabakatı ile kararlaştırıldı, değiştirilemez, diyorlar.

            8'Lİ MASA OLMAZ

            Bunu kendileri ifade etmedi ama konuşmalarımdan çıkardığım sonuca gelince, 5 lider Mansur Yavaş'a, "İrademizi seninle paylaşmayız. 6'lı Masa'yı 8'li Masa haline getirmeyiz. Mutabık kalmadığımız modeli Mansur Yavaş istedi diye tartışmaya açmayız" diyorlar.

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            6’lı koalisyonu karıştırdı: Randevu vermeyecekler!
            Haberler Güncel Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı sözleri 6'lı koalisyonu karıştırdı: Randevu vermeyecekler!
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