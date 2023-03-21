Mansur Yavaş yeni kavganın fitilini ateşledi, Akşener destek verdi! DEVA ile Demokrat Parti, paniğe kapıldı





7. ORTAK MASADA!

Millet İttifakı 13 kez toplandı. Her defasında kriz çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarına dayanamadı. "Küstüm oynamam" dercesine masadan kalktı. Sonra dönme kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu masadan bol yardımcılı bir metin çıktı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da "yedek" oyuncu olarak kulübede yer aldı! İşte tüm bunlar sürerken masanın altında olan gizli ortak HDP, masada yer kaptı! Kemal Kılıçdaroğlu dün Meclis'te HDP'nin kapısını çaldı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM'de bir araya gelip masa fotoğrafına imza attı. 1 saat süren toplantı sonrası Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında, terör suçları nedeniyle görevinden alınan belediye başkanlarının yerine atanan kayyumlara yönelik ifadeleri dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, HDP'nin taleplerinin birçoğunun CHP ve 6'lı koalisyon tarafından uygun olduğunu da ifade etti. Kılıçdaroğlu, hukuk devleti, sosyal devlet, temel hak ve hürriyetler gibi ifadeler kullandıktan sonra konuyu yerel yönetimlere getirdi. HDP'nin talebi olan, 'Kayyum uygulamasının kaldırılması' konusunda görüşünü açıklayan Kılıçdaroğlu, "Kayyum uygulamasını doğru bulmuyoruz. Seçimle gelen seçimle gitmeli" dedi.