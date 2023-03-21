Mansur Yavaş yeni kavganın fitilini ateşledi, Akşener destek verdi! DEVA ile Demokrat Parti, paniğe kapıldı

Altılı masa, asla birlik olmadı! 5+2 formülü de kavgayı yatıştıramadı! Yavaş, "7 yardımcı" fikrini kabul etmediğini açıkladı! DEVA karşı çıktı. Gültekin Uysal telaşa kapıldı! CHP'li Kuşoğlu, "Belediye'de kalsınlar" mesajı yolladı.
Tartışmaya Akşener de katıldı. "Krizin şimdilik buzdolabında" olduğunu vurguladı! İzmir İktisat Kongresi'ne katılmadı! Yerine Kılıçdaroğlu'nun diş bilediği Ümit Özlale'yi yolladı. Kemal Bey'in sinirleri hopladı! Masanın ateşi harlandı!
Kılıçdaroğlu, 18 Mart'ta kabul edilmediği HDP'ye gitti. Pazarlığa girişti! 11 maddelik dayatmasını kabul etti. İyi Parti'den itiraz geldi. Kürşat Zorlu "İlkelerimizden taviz vermeyeceğiz" diyerek yeni kavgayı körükledi.