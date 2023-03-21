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    Mansur Yavaş yeni kavganın fitilini ateşledi, Akşener destek verdi! DEVA ile Demokrat Parti, paniğe kapıldı

    Yavaş, “7 cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz” dıyerek ateşı yaktı! Akşener, destek çıktı. DEVA ile Demokrat Parti, paniğe kapıldı. Kemal Bey'in tansiyonu fırladı! Yavaş’tan başlayan kavga, aniden hızlandı!

    Mansur yavaş kriz hızlı

    Altılı masa, asla birlik olmadı! 5+2 formülü de kavgayı yatıştıramadı! Yavaş, "7 yardımcı" fikrini kabul etmediğini açıkladı! DEVA karşı çıktı. Gültekin Uysal telaşa kapıldı! CHP'li Kuşoğlu, "Belediye'de kalsınlar" mesajı yolladı.



    Tartışmaya Akşener de katıldı. "Krizin şimdilik buzdolabında" olduğunu vurguladı! İzmir İktisat Kongresi'ne katılmadı! Yerine Kılıçdaroğlu'nun diş bilediği Ümit Özlale'yi yolladı. Kemal Bey'in sinirleri hopladı! Masanın ateşi harlandı!



    Kılıçdaroğlu, 18 Mart'ta kabul edilmediği HDP'ye gitti. Pazarlığa girişti! 11 maddelik dayatmasını kabul etti. İyi Parti'den itiraz geldi. Kürşat Zorlu "İlkelerimizden taviz vermeyeceğiz" diyerek yeni kavgayı körükledi.



        7. ORTAK MASADA!
        Millet İttifakı 13 kez toplandı. Her defasında kriz çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarına dayanamadı. "Küstüm oynamam" dercesine masadan kalktı. Sonra dönme kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu masadan bol yardımcılı bir metin çıktı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da "yedek" oyuncu olarak kulübede yer aldı! İşte tüm bunlar sürerken masanın altında olan gizli ortak HDP, masada yer kaptı! Kemal Kılıçdaroğlu dün Meclis'te HDP'nin kapısını çaldı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM'de bir araya gelip masa fotoğrafına imza attı. 1 saat süren toplantı sonrası Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında, terör suçları nedeniyle görevinden alınan belediye başkanlarının yerine atanan kayyumlara yönelik ifadeleri dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, HDP'nin taleplerinin birçoğunun CHP ve 6'lı koalisyon tarafından uygun olduğunu da ifade etti. Kılıçdaroğlu, hukuk devleti, sosyal devlet, temel hak ve hürriyetler gibi ifadeler kullandıktan sonra konuyu yerel yönetimlere getirdi. HDP'nin talebi olan, 'Kayyum uygulamasının kaldırılması' konusunda görüşünü açıklayan Kılıçdaroğlu, "Kayyum uygulamasını doğru bulmuyoruz. Seçimle gelen seçimle gitmeli" dedi.



        Pervin Buldan'ı sağına Mithat Sancar'ı soluna alan Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin dayatması olan 11 maddelik "Tutum Belgesi"nin büyük bölümünü kabul etti.

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