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    • 21.03.2023 22:28
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    CHP'de 'kriz yok' tiyatrosu! İmamoğlu defalarca kez çiğnediği Kılıçdaroğlu'na portakal soydu: Mansur Yavaş'tan haber alınamıyor

    6'lı koalisyondaki 'Mansur Yavaş' krizinin etkileri sürerken; Saraçhane'deki adaylık tiyatrosu ve Meral Akşener'den aldığı rüzgarla 2023 emelleri için çırpınan Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yan yana geldi. CHP'li İBB Başkanı, adaylık yolunda defalarca kez çiğneyip geçtiği Kılıçdaroğlu'na bu kez portakal soyup verdi. Ortaya çıkan ilginç görüntüler "Kriz yok algısı yayma" çabası olarak da yorumlandı. Takvim.com.tr konuya ilişkin detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’de ’kriz yok’ tiyatrosu! İmamoğlu ve...

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyondaki krize ve kaosa şahit oluyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şartlı 'evet' aldığı ittifak ortaklarından her birine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve partilerine oyları ile orantılı Bakanlık vermekle yükümlü.



    Bir de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörü var...

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uğurlarına masadan kalkıp sonrasında geri döndüğü bu iki isme de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verilmesi planlanıyor. Bilindiği üzere Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını savunmuş, isteği kabul görmeyince masadan kalkmıştı. Takip eden süreçte "Yavaş ve İmamoğlu'na CB Yardımcılığı" formülü geliştirildi, bu vesileyle Akşener tekrar 'kumar ve noter masası' dediği ittifaka geri döndü.

    7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCILI FORMÜL
    Millet İttifakı'nın üzerinde durduğu bu formül ise birçok krize ve sistemsizliğe gebe.

    Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile hareket edecek bunlardan Parti Genel Başkanı olan 5 cumhurbaşkanı yardımcısının isteklerini ve taleplerini yerine getirmekle mükellef olacak.

    YAVAŞ'TAN "GENEL BAŞKANLAR VEKİL OLSUN, İMAMOĞLU İLE BEN CB YARDIMCISI OLAYIM" ÇIKIŞI
    7 CB yardımcılı formül, Meral Akşener'in uğurlarına masayı dağıttığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tarafından pek de hoşnutlukla karşılanmadı.

    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5 genel başkanın CB yardımcısı ilan edilmesinin doğru olmadığını belirterek onların milletvekili olarak partilerinin başında durması gerektiğini söyledi.

    Öte yandan Yavaş'ın "Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksaa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım" dediği kulislerde konuşuluyor.

    Krizi destekleyen bir durum ise bugün Gaziantep'te kayıtlara geçti. Kılıçdaroğlu'nun kente yaptığı ziyarete Ekrem İmamoğlu katılırken Mansur Yavaş katılım sağlamadı.



        KRİZİN GÖLGESİNDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER
        Saraçhane'deki adaylık tiyatrosu ve Meral Akşener'den aldığı rüzgarla 2023 emelleri için çırpınan İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun yan yana geldiği anlarda ise ilginç görüntüler kayıtlara geçti.

        CHP'li İBB Başkanı, adaylık yolunda defalarca kez çiğneyip geçtiği Kılıçdaroğlu'na bu kez portakal soyup verdi. O anlar saniye saniye kayıtlara geçerken Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlar tanıksınız, çoğunu kendisi aldı azını bana verdi" dedi.

        "KRİZ YOK" ALGISINI YAYMA ÇABASI...
        Yaşanan binbir kaosun gölgesinde ikilinin verdiği bu kare mevcuttaki krize perdelemek, 'seçimlere gider ayak sorun yok' algısını yaymak için olduğunu somut bir şekilde gözler önüne serildi.

        Gelin Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ekseninde baş gösteren adaylık krizini hep birlikte hatırlayalım;

        Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ikilisi eliyle kurgulanan Saraçhane tiyatrosunu manşet manşet deşifre ederek okuyucularımıza aktarmıştık.

        Bu süreçte İmamoğlu'nun kendi adaylığının zeminini oluşturmak için sığındığı '85 milyon arkamda' söylemine Kılıçdaroğlu 'senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et' ifadeleriyle veto çekmişti.

        Meral Akşener ise açık açık Saraçhane'de adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu ilan ederek '85 milyonun desteği yanında' açıklamasını yapmıştı.

        Takip eden süreçte İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'ne çağrılıp kulağı çekilmiş, Akşener'e de iç işlerimize karışma uyarısı verilmişti.


            "FENA ÇARPARIM"
            İYİ Parti lideri ise CHP'ye 'Kendi seçtirdiğim aday için izin almam. Fena çarparım' diyerek yanıt vermişti.


            AHLATLIBEL'DE KRİZ MASASI
            Krizin tavan yaptığı dönemde ikili 6'lı masa için sembolik değeri yüksek olan Ahlatlıbel'de karşılıklı masaya oturmuş, ancak herhangi bir sonuç alamamıştı.
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            Haberler Güncel CHP'de 'kriz yok' tiyatrosu! İmamoğlu defalarca kez çiğnediği Kılıçdaroğlu'na portakal soydu: Mansur Yavaş'tan haber alınamıyor
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