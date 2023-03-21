CHP'de 'kriz yok' tiyatrosu! İmamoğlu defalarca kez çiğnediği Kılıçdaroğlu'na portakal soydu: Mansur Yavaş'tan haber alınamıyor

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyondaki krize ve kaosa şahit oluyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şartlı 'evet' aldığı ittifak ortaklarından her birine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve partilerine oyları ile orantılı Bakanlık vermekle yükümlü.
Bir de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörü var...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uğurlarına masadan kalkıp sonrasında geri döndüğü bu iki isme de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verilmesi planlanıyor. Bilindiği üzere Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını savunmuş, isteği kabul görmeyince masadan kalkmıştı. Takip eden süreçte "Yavaş ve İmamoğlu'na CB Yardımcılığı" formülü geliştirildi, bu vesileyle Akşener tekrar 'kumar ve noter masası' dediği ittifaka geri döndü.
7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCILI FORMÜL
Millet İttifakı'nın üzerinde durduğu bu formül ise birçok krize ve sistemsizliğe gebe.
Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile hareket edecek bunlardan Parti Genel Başkanı olan 5 cumhurbaşkanı yardımcısının isteklerini ve taleplerini yerine getirmekle mükellef olacak.
YAVAŞ'TAN "GENEL BAŞKANLAR VEKİL OLSUN, İMAMOĞLU İLE BEN CB YARDIMCISI OLAYIM" ÇIKIŞI
7 CB yardımcılı formül, Meral Akşener'in uğurlarına masayı dağıttığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tarafından pek de hoşnutlukla karşılanmadı.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5 genel başkanın CB yardımcısı ilan edilmesinin doğru olmadığını belirterek onların milletvekili olarak partilerinin başında durması gerektiğini söyledi.
Öte yandan Yavaş'ın "Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksaa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım" dediği kulislerde konuşuluyor.
Krizi destekleyen bir durum ise bugün Gaziantep'te kayıtlara geçti. Kılıçdaroğlu'nun kente yaptığı ziyarete Ekrem İmamoğlu katılırken Mansur Yavaş katılım sağlamadı.