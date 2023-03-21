CHP'de 'kriz yok' tiyatrosu! İmamoğlu defalarca kez çiğnediği Kılıçdaroğlu'na portakal soydu: Mansur Yavaş'tan haber alınamıyor





Bir de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörü var...



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uğurlarına masadan kalkıp sonrasında geri döndüğü bu iki isme de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verilmesi planlanıyor. Bilindiği üzere Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını savunmuş, isteği kabul görmeyince masadan kalkmıştı. Takip eden süreçte "Yavaş ve İmamoğlu'na CB Yardımcılığı" formülü geliştirildi, bu vesileyle Akşener tekrar 'kumar ve noter masası' dediği ittifaka geri döndü.

7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCILI FORMÜL

Millet İttifakı'nın üzerinde durduğu bu formül ise birçok krize ve sistemsizliğe gebe.



Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile hareket edecek bunlardan Parti Genel Başkanı olan 5 cumhurbaşkanı yardımcısının isteklerini ve taleplerini yerine getirmekle mükellef olacak.