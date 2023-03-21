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    • 21.03.2023 22:13
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    • 21.03.2023 22:17
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    CHP'li Canan Kaftancıoğlu HDP'yi savunmaya kalkıştı: "PKK terör örgütü değildir dediğini görmedim" Biz hatırlatalım!

    6'lı koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yakın temaslar kurarken CHP'li isimler de HDP güzellemeye devam ediyor! Canan Kaftancıoğlu, katıldığı bir televizyon programında HDP'yi savunmaya kalkıştı. Canan Kaftancıoğlu, "HDP'nin 'PKK terör örgütü değildir' dediğini hiç görmedim" ifadelerini kullandı. Biz de Canan Kaftancıoğlu'na HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yaptığı bir konuşmada söylediği "PKK terör örgütü değildir" sözlerini hatırlatıyoruz...

    takvim.com.tr
    Bak Canan Pervin ne diyor!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyük kavgalar ve pazarlıklar sonrası 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı oldu.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından ilk tebrik HDP kanadından gelince CHP-HDP ilişkisi daha da görünür yaşanmaya başladı.

    KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ ZİYARET ETTİ
    CHP ve HDP yöneticileri birbirlerine sıcak mesajlar verirken Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi ziyaret etti.

    HDP'nin bölücü taleplerinin gündemde olduğu sırada yapılan görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan - Mithat Sancar masaya oturdu.

    HDPKK'YA KAYYUM MESAJI
    Kirli pazarlık sonrası Kılıçdaroğlu, "Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu bir de asılsız 'kürtçe' iddiası ortaya atarak HDPKK'ya sıcak görünmeye çalıştı.

    Yaşananların ışığında CHP'li isimler de terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi temize çekmeye çalışıyor.

        CANAN KAFTANCIOĞLU HDP'Yİ TEMİZE ÇEKMEYE ÇALIŞTI
        Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'nin hukuken yasaklı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu HDP'yi savunmaya kalktı.

        CHP'li Kaftancıoğlu katıldığı bir canlı yayında "HDP'nin 'PKK terör örgütü değildir' dediğini ben hiç görmedim, bilmiyorum." dedi.

        KAFTANCIOĞLU'NA HATIRLATALIM
        HDP'li isimlerin terör örgütü PKK ile olan bağı aslında aşikar...

        SIRTINI YPG/PKK'YA DAYAYAN APO'NUN HEYKELİNİ DİKEN TERÖRİSTLER SARMAŞ DOLAŞ POZ VEREN
        HDP'nin eski eş başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın "Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözleri Figen Yüksekdağ'ın "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz" demesi ve hatta HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı terörist ile sarmaş dolaş fotoğrafları ortalığa saçıldı.

        PERVİN BULDAN: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİ
        Kaftancıoğlu'nu bunkar kesmiyorsa dün Kılıçdaroğlu'nun görüşme yaptığı HDP'li Pervin Buldan'ın o sözlerini hatırlatalım...

        Katıldığı bir canlı yayında terör örgütü PKK'yı savunan HDP'li Buldan, "PKK bir terör örgütü değildir. Özellikle Sayın Bahçeli'nin bunu bilmesi gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

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