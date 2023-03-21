CHP'li Canan Kaftancıoğlu HDP'yi savunmaya kalkıştı: "PKK terör örgütü değildir dediğini görmedim" Biz hatırlatalım!

KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ ZİYARET ETTİ
CHP ve HDP yöneticileri birbirlerine sıcak mesajlar verirken Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi ziyaret etti.
HDP'nin bölücü taleplerinin gündemde olduğu sırada yapılan görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan - Mithat Sancar masaya oturdu.
HDPKK'YA KAYYUM MESAJI
Kirli pazarlık sonrası Kılıçdaroğlu, "Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu bir de asılsız 'kürtçe' iddiası ortaya atarak HDPKK'ya sıcak görünmeye çalıştı.
Yaşananların ışığında CHP'li isimler de terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi temize çekmeye çalışıyor.