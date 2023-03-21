CHP'li Canan Kaftancıoğlu HDP'yi savunmaya kalkıştı: "PKK terör örgütü değildir dediğini görmedim" Biz hatırlatalım!

KAFTANCIOĞLU'NA HATIRLATALIM

HDP'li isimlerin terör örgütü PKK ile olan bağı aslında aşikar...

SIRTINI YPG/PKK'YA DAYAYAN APO'NUN HEYKELİNİ DİKEN TERÖRİSTLER SARMAŞ DOLAŞ POZ VEREN

HDP'nin eski eş başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın "Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözleri Figen Yüksekdağ'ın "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz" demesi ve hatta HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı terörist ile sarmaş dolaş fotoğrafları ortalığa saçıldı.

PERVİN BULDAN: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİ

Kaftancıoğlu'nu bunkar kesmiyorsa dün Kılıçdaroğlu'nun görüşme yaptığı HDP'li Pervin Buldan'ın o sözlerini hatırlatalım...

Katıldığı bir canlı yayında terör örgütü PKK'yı savunan HDP'li Buldan, "PKK bir terör örgütü değildir. Özellikle Sayın Bahçeli'nin bunu bilmesi gerekir" ifadelerini kullanmıştı.