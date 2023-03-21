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    • 21.03.2023 23:31
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

    Türkiye ile BAE arasında kritik temas

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşerek iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 50. yıl dönümünü ele aldı.

    Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü.

    İKİLİ SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER ELE ALINDI
    Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıl dönümü ile ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

    Çavuşoğlu, BAE'nin Türkiye'de yaşanan depremlerden sonra gösterdiği dayanışma ve verdiği destek için teşekkür etti.

    Ayrıca Çavuşoğlu, Madagaskar'ın yeni Dışişleri Bakanı Yvette Sylla ile de tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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