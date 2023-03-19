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    • 20.03.2023 02:28
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    Riyakar siyaset! Dün 'Türkiye'yi IMF'ye mahkum etme' planını açıklayan Kılıçdaroğlu bugün İzmir'de 'ekonomik bağımsızlık' naraları attı

    Geride bıraktığımız günlerde 'Türkiye'yi IMF'ye mahkum etme' planını açıklayarak küresel tefecilere selam çakan 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün "Siyasi bağımsızlığın temel unsuru ekonomik bağımsızlıktır" dedi. Sahnelenen bu riyakar tutum büyük tepkiyle karşılandı. "Ekonomik bağımsızlık" naraları atan Kılıçdaroğlu, tefeci dediği Londra'dan icazet dilenip 'Parayı buldum' demişti. Bilindiği üzere yakın geçmişte CHP ve İYİ Parti IMF ile otel köşelerinde gizli buluşmalar gerçekleştirmişti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Dün IMF’ye selam çaktı bugün ’ekonomik bağımsızlık’ dedi

    Türkiye, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP'nin yalan, iftira ve kara propagadaya dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor.

    Bunun son örneği CHP Genel Başkanı, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri ile bir kez daha tescillendi.

    İzmir'de düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi programında konuşan Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlatarak siyasi bağımsızlığın temel unsurunun ekonomik bağımsızlık olduğunu söyledi.

    KILIÇDAROĞLU'NUN 'TÜRKİYE'Yİ IMF'YE MAHKUM ETME' PLANI: KÜRESEL TEFECİLERE SELAM ÇAKTI
    Ancak aynı Kılıçdaroğlu, geride bıraktığımız günlerde Türkiye'yi IMF'ye mahkum etme planını açıklayarak küresel tefecilere selam çakmıştı.

    IMF'ten borç alacağına yönelik sinyal veren Kılıçdaroğlu, "Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz" demişti.




    Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri büyük tepkiyle karşılanırken akıllara CHP'li Faik Öztrak'ın "Hep söylüyoruz: 'Borç alan emir alır'" sözleri gelmişti.

    TEFECİ DEDİĞİ LONDRA'DAN İCAZET DİLENMİŞTİ: PARAYI BULDUM
    CHP lideri 2022 Kasım'ında yaptığı icazet seferlerinin Londra ayağında "Parayı buldum" çıkışında bulunmuştu. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu daha evvel "Her gün Londra'daki bir avuç tefeciye 58 milyon dolar faiz ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım. Alnımızın akıyla, beraber kurtaracağız" ifadelerini kullanmıştı.


        CHP - İYİ PARTİ - IMF ÜÇLÜSÜ OTEL KÖŞELERİNDE
        Ayrıca bilindiği üzere 6+1'lik masada IMF ile masaya CHP ve İYİ Partili isimler oturmuştu.

        CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de IMF yetkilileriyle bir araya gelmiş, Öztrak ve Yılmaz dikkat çekmemek için farklı kapılardan giriş yaptığı görülmüştü.


        KILIÇDAROĞLU'NDAN İTİRAF
        Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, IMF ile yapılan skandal görüşmeyi gayet normal bir durummuş gibi savunmuş ve bu görüşmenin ilk görüşme olmadığını itiraf etmişti.

        Peki görüşmede ve IMF heyetinde kimler vardı? Gelin hep birlikte hatırlayalım;

        Poul Thomsen (IMF Avrupa Birimi Direktörü), Donal McGettigan (IMF Türkiye Masası Şefi), Ben Kelmason (IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi), Vincenzo Guzzo (IMF Uzmanı), Alex Culiuc (IMF Uzmanı), Brett Rayner (IMF Uzmanı), Sn. John Hooley (IMF Uzmanı), Jochen Andritzky (IMF Uzmanı), Mike Moore (IMF Uzmanı), Recai Cecen (Ekonomist) ve İpek Akçayoz (Ekonomist)

        O dönem otel köşelerinde IMF yetkilileriyle görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın IMF geçmişini de hatırlamakta fayda var;

        2001 KRİZİNDE BAŞROLDEYDİ
        İsmi, IMF'nin Türkiye ekonomisine karabasan gibi çöktüğü 2001 krizinde öne çıkan CHP'li Faik Öztrak'ın 2000'de BDDK Yardımcılığı yaptığı, 2001'de Kemal Derviş tarafından Hazine Müsteşarı yapıldığı biliniyor.

        20 bankanın battığı, binlerce kişinin işsiz kaldığı, Türkiye ekonomisine 251 milyarlık yük bindirilen kriz döneminde Hazine, Faik Öztrak tarafından yönetiliyordu.

            IMF, bu süreçte borç para vermek için "sömürge yasaları"nı Öztrak aracılığıyla dayattı. Vergilere yüksek zamlar, önlenemeyen enflasyon ile toplumu canından bezdiren isimlerin başında yine Öztrak gelmişti.

            Kemal Derviş, 16 ay boyunca birlikte çalıştığı Öztrak'ı kendi yerine geçmesi için mevcut hükümete tavsiye etmişti.
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            Haberler Güncel Riyakar siyaset! Dün 'Türkiye'yi IMF'ye mahkum etme' planını açıklayan Kılıçdaroğlu bugün İzmir'de 'ekonomik bağımsızlık' naraları attı
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