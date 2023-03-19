Riyakar siyaset! Dün 'Türkiye'yi IMF'ye mahkum etme' planını açıklayan Kılıçdaroğlu bugün İzmir'de 'ekonomik bağımsızlık' naraları attı

Türkiye, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP'nin yalan, iftira ve kara propagadaya dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor.
Bunun son örneği CHP Genel Başkanı, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri ile bir kez daha tescillendi.
İzmir'de düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi programında konuşan Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlatarak siyasi bağımsızlığın temel unsurunun ekonomik bağımsızlık olduğunu söyledi.
KILIÇDAROĞLU'NUN 'TÜRKİYE'Yİ IMF'YE MAHKUM ETME' PLANI: KÜRESEL TEFECİLERE SELAM ÇAKTI
Ancak aynı Kılıçdaroğlu, geride bıraktığımız günlerde Türkiye'yi IMF'ye mahkum etme planını açıklayarak küresel tefecilere selam çakmıştı.
IMF'ten borç alacağına yönelik sinyal veren Kılıçdaroğlu, "Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz" demişti.
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri büyük tepkiyle karşılanırken akıllara CHP'li Faik Öztrak'ın "Hep söylüyoruz: 'Borç alan emir alır'" sözleri gelmişti.
TEFECİ DEDİĞİ LONDRA'DAN İCAZET DİLENMİŞTİ: PARAYI BULDUM
CHP lideri 2022 Kasım'ında yaptığı icazet seferlerinin Londra ayağında "Parayı buldum" çıkışında bulunmuştu. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu daha evvel "Her gün Londra'daki bir avuç tefeciye 58 milyon dolar faiz ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım. Alnımızın akıyla, beraber kurtaracağız" ifadelerini kullanmıştı.