Riyakar siyaset! Dün 'Türkiye'yi IMF'ye mahkum etme' planını açıklayan Kılıçdaroğlu bugün İzmir'de 'ekonomik bağımsızlık' naraları attı



KILIÇDAROĞLU'NDAN İTİRAF

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, IMF ile yapılan skandal görüşmeyi gayet normal bir durummuş gibi savunmuş ve bu görüşmenin ilk görüşme olmadığını itiraf etmişti.



Peki görüşmede ve IMF heyetinde kimler vardı? Gelin hep birlikte hatırlayalım;



Poul Thomsen (IMF Avrupa Birimi Direktörü), Donal McGettigan (IMF Türkiye Masası Şefi), Ben Kelmason (IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi), Vincenzo Guzzo (IMF Uzmanı), Alex Culiuc (IMF Uzmanı), Brett Rayner (IMF Uzmanı), Sn. John Hooley (IMF Uzmanı), Jochen Andritzky (IMF Uzmanı), Mike Moore (IMF Uzmanı), Recai Cecen (Ekonomist) ve İpek Akçayoz (Ekonomist)