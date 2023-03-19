Yurt dışı sandıkları ile 'SEÇSİS' ve 'SSPS' işleyişi hakkında genelge Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlanan iki genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

THY TARAFINDAN ULAŞTIRILACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK genelgesine göre; birleşik oy pusulaları, paketlenip mühürlendikten sonra Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Oy pusulaların bulunduğu diplomatik torbalar, diplomatik kargo/kurye aracılığıyla Türk Hava Yolları (THY) tarafından varış noktalarına ulaştırılacak ve buradaki sandık saklama ve ulaştırma kurullarına teslim edilecek.