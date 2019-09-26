CHP'li Faik Öztrak'ın IMF sicili kabarık!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın Ankara'daki bir otelde IMF yetkilileriyle yaptığı gizli görüşme gündemdeki yerini korurken akıllara Öztrak'ın IMF geçmişi geldi.

2001 KRİZİNDE DE BAŞROLDEYDİ

İsmi, IMF'nin Türkiye ekonomisine karabasan gibi çöktüğü 2001 krizinde öne çıkan CHP'li Faik Öztrak'ın 2000'de BDDK Yardımcılığı yaptığı, 2001'de Kemal Derviş tarafından Hazine Müsteşarı yapıldığı biliniyor.

20 bankanın battığı, binlerce kişinin işsiz kaldığı, Türkiye ekonomisine 251 milyarlık yük bindirilen kriz döneminde Hazine, Faik Öztrak tarafından yönetiliyordu.

IMF, bu süreçte borç para vermek için "sömürge yasaları"nı Öztrak aracılığıyla dayattı. Vergilere yüksek zamlar, önlenemeyen enflasyon ile toplumu canından bezdiren isimlerin başında yine Öztrak gelmişti.

Kemal Derviş, 16 ay boyunca birlikte çalıştığı Öztrak'ı kendi yerine geçmesi için mevcut hükümete tavsiye etmişti.

CHP'DE KOLTUĞUNA DOKUNULMAYAN TEK İSİM

IMF'nin elemanı gibi çalışan Faik Öztrak, 2002'de CHP'den milletvekili yapıldı, MYK'ya yükseltilmiş ve Kılıçdaroğlu'nun 9 yıllık döneminde 'koltuğuna dokunulmayan' tek MYK Üyesi Faik Öztrak olmuştu.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ABD temaslarında en yakınındaki isim olan Öztrak, 17-25 Aralık sürecinde CHP liderinin FETÖ temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede bizzat yer almıştı.