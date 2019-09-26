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'li 'ın sicili kabarık!

'daki bir otelde yetkilileriyle görüşen Genel Başkan Yardımcısı 'ın IMF geçmişi pek de parlak değil. Faik Öztrak ülkenin zor durumlardan geçtiği 2001 yılında Hazine'yi yönetiyordu.

CHP'li Faik Öztrak'ın IMF sicili kabarık!

Genel Başkan Yardımcısı ve İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın 'daki bir otelde yetkilileriyle yaptığı gizli görüşme gündemdeki yerini korurken akıllara Öztrak'ın IMF geçmişi geldi.

2001 KRİZİNDE DE BAŞROLDEYDİ
İsmi, IMF'nin ekonomisine karabasan gibi çöktüğü 2001 krizinde öne çıkan CHP'li Faik Öztrak'ın 2000'de Yardımcılığı yaptığı, 2001'de tarafından Hazine Müsteşarı yapıldığı biliniyor.

20 bankanın battığı, binlerce kişinin işsiz kaldığı, Türkiye ekonomisine 251 milyarlık yük bindirilen kriz döneminde Hazine, Faik Öztrak tarafından yönetiliyordu.

IMF, bu süreçte borç para vermek için "sömürge yasaları"nı Öztrak aracılığıyla dayattı. Vergilere yüksek zamlar, önlenemeyen enflasyon ile toplumu canından bezdiren isimlerin başında yine Öztrak gelmişti.

Kemal Derviş, 16 ay boyunca birlikte çalıştığı Öztrak'ı kendi yerine geçmesi için mevcut hükümete tavsiye etmişti.

CHP'DE KOLTUĞUNA DOKUNULMAYAN TEK İSİM
IMF'nin elemanı gibi çalışan Faik Öztrak, 2002'de CHP'den milletvekili yapıldı, MYK'ya yükseltilmiş ve 'nun 9 yıllık döneminde 'koltuğuna dokunulmayan' tek MYK Üyesi Faik Öztrak olmuştu.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ABD temaslarında en yakınındaki isim olan Öztrak, 17-25 Aralık sürecinde CHP liderinin temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede bizzat yer almıştı.

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KARAKALEM KARAKALEM

NE KADAR UTANMAZ BİR ADAM BU YAHU, ÇIKIP ORTALIĞI MANİPÜLE EDİYOR VE HİÇ YÜZÜ KIZARMIYOR. TİPİK CHP'Lİ.

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cevapla 26.09.2019 11:38
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