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  • Son Güncelleme: 22.09.2019 12:58

ve İYİ Parti'den ile gizli toplantı!

Her seferinde Türkiye'nin ekonomisinin kötü gittiğini söyleyen ve hükümetin ' ile görüştüğünü' iddia eden ve İYİ Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcıları ve 'ın IMF yetkilileriyle gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı.

CHP ve İYİ Parti'den IMF ile gizli toplantı!

Hükümeti ' ile anlaştı' iddialarıyla suçlayan muhalefet partilerinin milletvekillerinin gizlice IMF yetkilileriyle buluştuğu ortaya çıktı.

Ankara Hilton Otel'de yapılan toplantıya katılan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü ve Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı 'ın dikkat çekmemek için farklı kapılardan giriş yaptığı görüldü.

IMF Türkiye Temsilciliği görevini devralan Ben Kemalson ile gizli toplantı yapmak üzere iki ismi özel bir odaya alıyor.

IMF heyetinin görüşme programları önceden Hazine ve 'na bildirilirken, Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz ile yapılan görüşme bildirilmedi.

HÜKÜMET ALEYHİNE ALGI OPERASYONU!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İyi Partili Durmuş Yılmaz ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Refet Gürkaynak'ın IMF'yle kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ekonomisi aleyhine algı operasyonu yaptığı iddia ediliyor.

IMF HEYETİNDE KİMLER VAR?
Peki görüşmede kimler var? Sayalım: Poul Thomsen (IMF Avrupa Birimi Direktörü), Donal McGettigan (IMF Türkiye Masası Şefi), Ben Kelmason (IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi), Vincenzo Guzzo (IMF Uzmanı), Alex Culiuc (IMF Uzmanı), Brett Rayner (IMF Uzmanı), Sn. John Hooley (IMF Uzmanı), Jochen Andritzky (IMF Uzmanı), Mike Moore (IMF Uzmanı), Recai Cecen (Yerleşik Temsilcilik Ofisi-Kıdemli Ekonomist) ve İpek Akçayoz (Yerleşik Temsilcilik Ofisi-Ekonomist). (Aydınlık)

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