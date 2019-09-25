Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.09.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 15:37

'ndan skandal itirafı: "Bu ilk görüşme değil!"

Genel Başkan Yardımcısı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın Ankara'da bir otelde ile yaptığı gizli görüşme büyük tepkilere neden olmuştu. Kemal konuyla ilgili skandal bir itirafta bulundu. Görüşmenin gayet normal bir durum olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, “IMF ile ilk görüşme değil. 'ye her geldiklerinde olur. örgütleri, siyasi partiler, akademik dünya ile görüşüyorlar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan skandal IMF itirafı: Bu ilk görüşme değil!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana hükümeti için, "Arka kapıdan ile görüşüyorlar" iftirası atan, birkaç gün önce de kendi partisinin IMF ile gizli görüşme yürüttüğü ortaya çıkan Genel Başkanı Kemal , katıldığı bir cenaze töreninde akılalmaz açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, partisinin IMF ile ilk kez değil, 'ye her geldiklerinde görüştüklerini söyledi.

CHP lideri, katıldığı bir cenaze töreninin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"IMF ile ilk görüşme değil. Türkiye'ye her geldiklerinde olur. örgütleri, siyasi partiler, akademik dünya ile görüşüyorlar. Anlattıkları şey, gizli kapaklı bir görüşme değil. Üstü kapalı bir görüşme olarak sunuyorlar. Ekonomik bağlantılı olan sivil toplum örgütleriyle de görüşüyorlar bu yeni bir şey değil."

AK PARTİ'YE İFTİRA ATMIŞTI!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, IMF'ye 20 milyar dolardan fazla borç ödeyerek Türkiye'nin borç defterini kapatan AK Parti'ye açık iftira atmıştı. Seçimden önce Fox TV'den 'ya konuk olan Kılıçdaroğlu, 'ın IMF ile görüştüğünü iddia ederek, "8 milyon işsiz var. Ne yapacaklar? IMF'nin kapısına gidecekler. Arka kapıdan IMF ile görüşüyorlar" demişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKılıçdaroğlu'ndan skandal IMF itirafı: "Bu ilk görüşme değil!"
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri