Güçlü diplomasi güçlü Türkiye! Birçok ülke "Nobel Başkan Erdoğan'ın hakkı" diyor: Küresel felaketin önüne geçti

Türkiye'nin girişimleri, tek bir adımla da sınırlı kalmadı. Başkan Erdoğan, tıpkı toplantıda söylediği gibi barışın tesisine yönelik girişimlerine devam etti.

2022 yılı boyunca, hem Putin ile hem de Zelenski ile defalarca telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin de en sık görüştüğü liderler arasında yer aldı. Sorunların çözümü konusunda aktif rol aldı.

İnsani dış politika düsturuyla hareket eden türkiye, insani yardım çağrısına da sessiz kalmadı.

TÜRKİYE'NİN TAHIL KORİDORU HAMLELERİ

Yaptırımlar sebebiyle hem batıda hem de doğuda enflasyon artarken başta üçüncü dünya ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerinde tahıl krizinin sesleri gelmeye başlamıştı.

Avrupa'nın ekmek sepeti olarak bilinen Ukrayna'nın tahılları savaşın başından beri yük gemilerinde kalmış, geçen aylar içerisinde elindeki stoku bitiren Avrupa ülkeleri Ukrayna'dan tedarik sağlayamayınca yiyecek fiyatları hızla yükselmişti.

Türkiye, bir kez daha elini taşın altına koydu.

Tahıl koridorunu oluşturmak için iki ülke arasında arabuluculuk faaliyetlerine ev sahipliği yaptı.

Taraflar bir kez daha Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de bir araya geldi.

Toplantıya bu kez Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

O girişim, başarıyla sonuçlandı ve tahıl koridorunun açılmasına karar verildi.

Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiği ile Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir." dedi.

BM'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Antonio Guterres, o toplantıda Başkan Erdoğan'a çabaları için teşekkür etti. İmzalanan anlaşmanın "dünya için" olduğunu hatırlattı.

Guterres, "Bunun gerçekleşmesini sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu. Rusya ve Ukrayna temsilcilerine hitaben söylüyorum. Böyle bir girişimin yolunu açtınız. İnsanlığın faydası herkes için önemli. Bu anlaşma aslında Dünya için imzalanıyor. Kalkınmakta olan ülkelere bir fırsat sunacak. Türkiye'nin burada kritik bir rolü var." ifadelerine yer verdi.