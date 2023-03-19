Güçlü diplomasi güçlü Türkiye! Birçok ülke "Nobel Başkan Erdoğan'ın hakkı" diyor: Küresel felaketin önüne geçti

Türkiye'nin diplomasisinin mottosu "girişimci ve insani dış politika" olarak tarihteki yerini aldı. Türkiye, Başkan Erdoğan'ın önderliğinde, dünyanın dört bir yanında bu anlayışla diplomatik ilişkiler kurdu.
Bu ilişkiler sadece Türkiye'yi değil dünyayı etkiledi. Rusya-Ukrayna savaşı bunların en yeni ve en çarpıcı örneği.
ARABULUCULUK FAALİYETLERİNİ TÜRKİYE YÜRÜTTÜ
Savaşın başından beri Türkiye, iki ülke ile de etkili iletişim kurabilen tek ülkeydi. Çatışmaların durması, akan kanın dinmesi, ticaret yollarını tekrar çalışmaya başlaması gibi girişimlerle, arabuluculuk faaliyetlerini baştan aşağı Türkiye yürüttü.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI BAŞLADI
Savaş 24 Şubat 2022'de, Putin'in Ukrayna'ya "özel bir askeri operasyon" başlattığını duyurmasıyla başladı.
Putin, "Operasyonun amacı Kiev rejimine maruz kalanları korumaktır" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, "Putin, Ukrayna ve demokratik dünyaya savaş başlattı. Ülkemi yok etmek istiyor." ifadelerine yer verdi.
Başta ABD ve Avrupa olmak üzere batı savaşın başından itibaren kutuplaştı. Sert çıkışlar, yaptırımlar ve savaşı körükleyen söylemlerle olası bir arabuluculuk rolünü ortadan kaldırdı.