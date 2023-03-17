HDP'den 6'lı koalisyona gözdağı ve PKK şartları! Ali Kenanoğlu'ndan olay çıkış... Meral Akşener ne diyecek?

AKŞENER VE PARTİSİ YEŞİL IŞIK YAKTI

Akşener tabanından çekinekere Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi masaya getiremeyeceğini ancak görüşebileceğini söylerken İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu da "İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı ülkemizin birliğini temsil edecek bir makama aday olduğu için elbette ülkemizin tüm paydaşlarıyla görüşecektir. Bunda bir sıkıntı yok. " ifadeleriyle HDP'ye yeşil ışık yakmıştı.

ÖNCE 18 MART'I SEÇTİLER SONRA GERİ ÇEKİLDİLER

Yaşananlar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yapmayı planladığı ziyaret için Çanakkale Savaşı'nda destan yazan kahraman şehitlerimizin anısına 'Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' olarak belirlenen 18 Mart'ın seçilmesi kamuoyunda tepki çekti.

Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ertelendiğini duyuran HDP "Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir" şeklinde bir açıklama yaptı.

"BANA DEĞİL EV SAHİBİNE SORUN"

HDP ziyaretinin ertelenmesine ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, CHP'nin yayın organı Halk TV'de yer alan habere göre, "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından PKK'nın siyasi uzantısının oyuncağı haline geldiği ve ziyaretin ertelenmesinden rahatsız olduğu yorumu yapıldı.

HDP'DEN 6'LIYA GÖZDAĞI VE SKANDAL PKK TALEPLERİ

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan HDP'li Ali Kenanoğlu, 6'lıdan beklentilerini açıkladı ve olay sözler söyledi.

Millet İttifakı'na tepki gösteren Kenanoğlu, "HDP isteklerini, taleplerini ortaya koyabilmeli" dedi. HDP'nin de hassasiyetler olduğunu söyleyen Kenanoğlu 2019'da Ekrem İmamoğlu'na HDP tarafından verilen oyun İYİ Parti'den daha fazla olduğunu öne sürdü.

Kenanoğlu CHP'nin kanalı TELE 1'de şöyle konuştu:

"Millet İttifakı içerisinde CHP dışındaki partilerin mevcut oylarına baktığınız zaman tamamını toplasanız HDP kadar yapmıyor. Her biri cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık alıyor. HDP 10-13 oyuyla gidecek ortak aday seçilmesi için oy kullanacak ama hiçbir şey konuşamayacak, hiçbir şart ortaya koyamayacak.

"BIRAKIN DA HDP İSTEKLERİNİ ORTAYA KOYSUN"

Siz bakanlık yüzünden, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı üzerinden birbirinize girdiniz masayı dağıtıyordunuz. Bırakın da HDP bir ortak adayı destekleyecekse isteklerini, taleplerini ortaya koysun.

"YOK BÖYLE BİR DÜNYA"

Şöyle bir şey yok siyasette 'Siz bize oy verin bize güvenin' siyasette vatandaş siyasetçiye güvenebilir ama partiler arasında güven esasına dayalı ülkeler arasında güven esasına dayalı siyaset yürütülmez. Oturulur, uzlaşılır ve yol yürünür. Yüzde 13 seçmeniyle sesini kesecek, hiçbir laf etmeyecek, hiçbir şeye karışmayacak…