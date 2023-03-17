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    • 17.03.2023 17:39
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    Finlandiya'ya NATO vizesi! Başkan Erdoğan ve Niinistö'den önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ortak açıklamalarda bulunuyor.

    Finlandiya’ya NATO vizesi!

    Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ortak açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

    Finlandiya'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine desteğini güçlü şekilde devam ettirmesini önemsiyoruz.

    Başkan Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği için TBMM'de onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini bildirdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ
    Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan için) Dünyanın her yerinde herkesle konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de bunu sadece siz yapıyorsunuz"

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Finlandiya'ya NATO vizesi! Başkan Erdoğan ve Niinistö'den önemli açıklamalar
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