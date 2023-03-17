Finlandiya'ya NATO vizesi! Başkan Erdoğan ve Niinistö'den önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ortak açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Finlandiya'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine desteğini güçlü şekilde devam ettirmesini önemsiyoruz.

Başkan Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği için TBMM'de onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini bildirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan için) Dünyanın her yerinde herkesle konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de bunu sadece siz yapıyorsunuz"

Detaylar gelecek...