Finlandiya'ya NATO vizesi! Başkan Erdoğan ve Niinistö'den önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ortak açıklamalarda bulunuyor.
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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Finlandiya'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine desteğini güçlü şekilde devam ettirmesini önemsiyoruz.
Başkan Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği için TBMM'de onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini bildirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan için) Dünyanın her yerinde herkesle konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de bunu sadece siz yapıyorsunuz"
Detaylar gelecek...