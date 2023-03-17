İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Gökçeada Belediyesi'nin cezaevindeki rüşvetçi başkanı Ünal Çetin'e ziyaret! 35 dakikalık sır görüşme

"GÖZE BATTIN, DEVRET"

İddiaya göre Başkan Çetin, geçtiğimiz yıl E.B.'nin şebekeden ayrı hareket ederek bir arazi satın aldığını öğrendi. Bundan dolayı araları açılınca Başkan Çetin, E.B.'yi arayarak çok göze battığını, ilçede dedikodu konusu olduğunu ileri sürerek şirket adına alınan bazı arazileri devretmesini istedi. E.B., birçok araziyi aralarında İyi Parti Eski İlçe Başkanı Hasan Erdem'in de bulunduğu şebeke üyelerine hiçbir bedel almadan devretti. Devrettiği arazilerin kısa bir süre sonra imara açıldığını ve satışa çıktığını öğrenen E.B., Başkan Ünal'dan payına düşeni istedi. Başkan Çetin ise, E.B. ve şebekenin ortak satın alarak yaptıkları Fatih Mahallesi'ndeki 4 katlı binada çatı katını imara aykırı olduğunu gerekçe göstererek yıktırdı. Bunun üzerine Başkan ve müteahhit E.B. arasında yaşanan telefon görüşmeleri deşifre oldu. Başkan Ünal Çetin'i arayan E.B. başkandan payını istedi, "Ben hakkımı istiyorum. Bizim ortak yaptığımız bir ticaret bu. Bak seni fena patlatırım, şaka yapmıyorum" dedi. Konuşmaya sinirlenen Ünal Çetin ise "Lan saçmalama, geri zekâlı geri zekâlı konuşma. E.'ye sattığın yerden, R. ile ortak aldığınız yerden benim haberim bile olmadı. Sen bana neyin hesabını soruyorsun. Lan s.... Şimdi benim canımı sıkma. Sana yaptıklarım, yapacaklarım... Patlatırsan patlat, patlatmazsan namertsin" dediği ortaya çıktı.