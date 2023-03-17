İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Gökçeada Belediyesi'nin cezaevindeki rüşvetçi başkanı Ünal Çetin'e ziyaret! 35 dakikalık sır görüşme

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Çanakkale'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Partililerden bile saklanan ziyaretin nedeni Akşener'in ikindi saatlerinde karayoluyla Çanakkale E Tipi Kaplı Cezaevine giriş yapmasıyla ortaya çıktı. Makam aracıyla cezaevine giren Akşener'e İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Avukat Eşref Bener Varol eşlik etti.
ÖZEL İZİN ALINDI
Akşener, yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Ünal Çetin'i Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan özel izinle ziyaret etti. İznin bir gün önce Çetin'in avukatı Eşref Bener Varol tarafından alındığı ortaya çıkarken, Akşener, Çetin ile baş başa görüştü.
35 DAKİKA SÜRDÜ
Akşener, Çetin ile 35 dakika kalırken, ziyaretin nedeninin Çetin'in Çanakkale'den birinci sıra milletvekili adayı yapılmak istendiği için olduğu ileri sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, görüşmenin ardından cezaevinden ayrılan Meral Akşener, kapıda bekleyen partilileri selamlayarak Ankara'ya hareket etti.