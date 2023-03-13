REFERANS VERDİKLERİ ŞİRKET CHP'Lİ ERTAN AKSOY'UN!

Ancak İngiliz'in ve Yunan'ın referans aldığı Aksoy Araştırma'nın CHP'li Ertan Aksoy'a ait olduğu biliniyor. Reuters, parti aidiyetini sosyal medya profilinde açık açık belirten ve partisini gazlama maksadıyla anket açıklayan firmanın sözde araştırmasını referans alıp tüm dünyaya bu başlığı geçerek operasyon çekiyor.

Aksoy CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yakın. Açıkladığı anket sonuçlarında tamamen CHP ve Millet İttifakı'nın oy oranlarını yüksek gösterdiğinden 'güvenilir değil' tepkileri alıyor.