İşte masadaki son seçim anketi! Başkan Erdoğan ve AK Parti rakiplerine fark attı! Meral Akşener İYİ Parti'yi kurtarma derdine düştü

İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün "Masadaki kirli pazarlıklar" başlıklı yazısından seçim anketi bölümü

Aslında Altılı Masa yaşadığı siyasi krizi aşsa da aşmasa da sahadaki durumları öyle söylendiği gibi parlak değil. Bu gerçek, deprem döneminde de değişmedi. Her seçim öncesi olduğu gibi sokaktan habersiz bir siyaset sınıfı, "yalan medya" manşetlerinin de desteğiyle hep aynı şeyi söyledi: "Bu seçimde iktidarız..." Sonra da seçmenlerine hayal kırıklığı yaşattılar.