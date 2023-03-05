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    • 05.03.2023 08:08
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    İşte masadaki son seçim anketi! Başkan Erdoğan ve AK Parti rakiplerine fark attı! Meral Akşener İYİ Parti'yi kurtarma derdine düştü

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmemesi sonrası 6'lı koalisyon dağıldı. Siyasette yaşanan bu sıcak gelişmeyle ilgili köşesinde bir yazı kaleme alan Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, son seçim anketi sonuçlarına da değindi. Başkan Erdoğan'ın rakiplerine fark attığına dikkat çeken Övür, "Akşener partisini kurtarma derdine düştü." dedi. Peki son seçim anketine göre oy oranları nasıl? Başkan Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar oy alıyor? İşte detaylar...

    İşte masadaki son seçim anketi

    İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün "Masadaki kirli pazarlıklar" başlıklı yazısından seçim anketi bölümü

    Aslında Altılı Masa yaşadığı siyasi krizi aşsa da aşmasa da sahadaki durumları öyle söylendiği gibi parlak değil. Bu gerçek, deprem döneminde de değişmedi. Her seçim öncesi olduğu gibi sokaktan habersiz bir siyaset sınıfı, "yalan medya" manşetlerinin de desteğiyle hep aynı şeyi söyledi: "Bu seçimde iktidarız..." Sonra da seçmenlerine hayal kırıklığı yaşattılar.



    Şimdi de "Geliyor gelmekte olan" demeleri farklı bir sonuç doğurmayacak. Önümde Optimar Araştırma'nın "Yüzyılın Felaketi" diye nitelenen depremin yaşandığı 19-23 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yüz yüze yaptığı bir anket var.



    O ankette, "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar şöyle:
    AK Parti: Yüzde 40, CHP: Yüzde 25.7, İP: yüzde 10.1, HDP: Yüzde 9.6, MHP yüzde 7.1, Memleket Partisi: Yüzde 1.7, Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2. Saadet Partisi: Yüzde 1.2.



        Diğer partilerin oranları 1'in altında...
        Cumhurbaşkanı adayları arasında da durum farklı değil:



        Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.2, Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 13.5, Mansur Yavaş: Yüzde 11.8, Ekrem İmamoğlu: Yüzde 7.4.
        Akşener'in kavga çıkardığı İmamoğlu, Demirtaş'ın bile gerisinde kalıyor. Gördüğünüz gibi HDP destek verse de bu sonuç değişmiyor.



        Bu tablodan Başkan Erdoğan'ın dediği, "Oturdular, konuştular, dağıldılar" gibi bir sonuç çıkması şaşırtıcı değil. Akşener partisini kurtarma derdine düştü, o kadar.

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        Kısmetse Olur İYİ Parti
        Haberler Güncel İşte masadaki son seçim anketi! Başkan Erdoğan ve AK Parti rakiplerine fark attı! Meral Akşener İYİ Parti'yi kurtarma derdine düştü
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