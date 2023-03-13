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    • Güncel
    • 13.03.2023 16:34
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    • 13.03.2023 16:34
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    Bakan Koca duyurdu: Samandağ Devlet Hastanesi hizmetlerine yeniden devam ediyor!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4'lük depremin ardından tahliye edilen Samandağ Devlet Hastanesi'nin resmi açılışı yapılmadan yeniden hizmete açıldığını duyurdu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Samandağ Devlet Hastanesi hizmetlerine devam ediyor!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4'lük depremin ardından tahliye edilen Samandağ Devlet Hastanesi'nin yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

    "HİZMETLERİNE YENİDEN DEVAM EDİYOR"

    Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Samandağ Devlet Hastanesi, 116'sı hekim olmak üzere 755 personeli, 42 polikliniği, 160 yatak kapasitesi, 5 ameliyathanesi, 22 diyaliz yatağı, diş polikliniği, yeni ihtiyaçlar sebebiyle güçlendirilmiş tüm imkanlarıyla hizmetlerine yeniden devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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