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    • Güncel
    • 13.03.2023 15:51
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    • 13.03.2023 15:51
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    Diyanet İşleri Başkanlığı Duyurdu: 2023 yılı hac kesin kayıtları başladı

    Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların kesin kayıtlarının başladığını duyurdu. yapılan açıklamada, "2023 yılı hac kesin kayıtları başladı. Hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımız kesin kayıt işlemlerini 24 Mart 2023 tarihine kadar Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden yapabilirler" ifadeleri kullanıldı. İşte detyalar...

    takvim.com.tr
    Diyanet duyurdu: 2023 yılı hac kesin kayıtları başladı!

    2 yıllık koronavirüs önlemleriyle geçen hac ibadetleri bu yıl normaline dönüyor. Salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalar ve belli tedbirlerin kaldırıldığı bu ibadet döneminde Türkiye'den binlerce hacı adayı Suudi Arabistan'a gidecek. Bu kapsamda 2023 yılı içi hac kesin kayıtları da başladı.

    E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

    Konuya ilişkin açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Bu kapsamda başvurular E-Devlet üzerinden yapılabilecek.

    "2023 YILI HAC KESİN KAYITLARI BAŞLADI"

    Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2023 yılı hac kesin kayıtları başladı. Hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımız kesin kayıt işlemlerini 24 Mart 2023 tarihine kadar Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden yapabilirler" ifadeleri kullanıldı.

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