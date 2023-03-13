Diyanet İşleri Başkanlığı Duyurdu: 2023 yılı hac kesin kayıtları başladı

2 yıllık koronavirüs önlemleriyle geçen hac ibadetleri bu yıl normaline dönüyor. Salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalar ve belli tedbirlerin kaldırıldığı bu ibadet döneminde Türkiye'den binlerce hacı adayı Suudi Arabistan'a gidecek. Bu kapsamda 2023 yılı içi hac kesin kayıtları da başladı.